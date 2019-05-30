26 мая, в 4.30 ч. по предварительным данным, в Таурагском районе, в усадьбе сельского туризма, нетрезвый несовершеннолетний (2001 г.р.), применив физическое насилие, пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку (2002 г.р.).

Выяснилось, что девушка была сильно избита, у нее изувечено лицо. Пострадавшую доставили в Каунасскую клинику. Девушка находится в реанимации.

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В социальной сети Facebook появилась просьба о помощь родных девушки.

"26 мая утром наша семья получила ужасное известие: во время вечеринки класса в усадьбе сельского туризма в Таурагском районе пытались изнасиловать племянницу моего мужа", - писала родственница девушки.

Женщина в фейсбуке подтвердила, что девушка сильно избита и находится в реанимации. По словам женщины, после побоев лицо девушки стало неузнаваемым.

"Девушка была сильной. Всегда улыбалась, была вежливой, излучала любовь, радость и тепло. Она никогда не жаловалась, была энергичной. Хорошо училась. Ее любили учителя, одноклассники, друзья и конечно же члены семьи", - писала женщина.

Она поделилась этой ужасной историей и попросила о помощи.

"Прошу поддержки у друзей, знакомых, у все не равнодушных к насилию людей. Будут очень нужны деньги для дальнейшего продолжительного лечения Каролины и оплаты услуг хорошего адвоката", - писала тетя девушки.

Если вы можете и хотите помочь семье, пишите по эл. почте pilieciai@delfi.lt.

DELFI напоминает, что на месте происшествия был задержан подозреваемый, также несовершеннолетний. Он был пьян - 1,12 промилле.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый - сын политика из Юрбаркаса. По сведениям DELFI, он свою вину отрицает, однако показаний свидетелей было достаточно для предъявления обвинений по 3 ч. 149 ст. УК.

"Молодого человека опросили и отпустили. Его не арестовали, но назначили меру пресечения. После опроса ему предъявлены обвинения в попытке изнасилования", – сказала DELFI представитель полиции. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.