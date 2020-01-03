3 января на Анатакальнисском кладбище, на пригорке деятелей искусства состоялись похороны актера Ремигиюса Сабулиса. Близкие и поклонники таланта актера пришли проститься с ним и проводить его в последний путь.

Сабулис родился 29 августа 1954 года в Каунасе. В 1976 г. он окончил Литовскую государственную консерваторию, отделение актерского мастерства. В 1976–1989 гг. – был актером Каунасского драматического театра.

В кино Сабулис снимался с 1973 года. Его дебют - эпизодическая роль танцора в фильме "Куда уходят сказки" (1973, режиссер Альгирдас Дауса). Известен своими ролями в фильмах: "Соседи", "Американская трагедия", "Богач. Бедняк", "В двух шагах от "Рая". Его партнерами были Алексей Булдаков, Ирина Мельник, Мартиньш Вилсонс.

Статьи по теме:
В Вильнюсе друзья и поклонники таланта прощаются с актером Сабулисом  (3)
В возрасте 65 лет ушел из жизни литовский актер Ремигиюс Сабулис  (7)

В 1984 г. актер снялся в фильме "Полет через Атлантический океан", где сыграл легендарного летчика Стяпаноса Дарюса. В 1986 г. актер получил звание заслуженного актера ЛССР.

В 1992 г. окончил режиссерские курсы (студия А.Жебрюнаса) и стал снимать короткометражные фильмы.

В 2008 г. получил "Серебряного журавля" (приз литовской киноиндустрии) за лучшую второплановую мужскую роль в фильме "Заклинание греха" (режиссер Альгимантас Пуйпа).

Первый родившийся в этом году в Норвегии ребенок – литовец (4)

Один из двух младенцев, которые первыми появились в...

Зима в этом году поражает: ближайший прогноз - 9 градусов тепла

Синоптики уже объявили 2019 год самым теплым годом,...

Заполнение деклараций в этом году начнется раньше: порядок упростится

Для многих жителей Литвы декларирование доходов...

Крупные города Литвы будут добиваться возвращения табличек с зелеными стрелками (26)

После того как стало известно, что отказ от табличек с...

Десятилетие, охватившее эру Грибаускайте и смерть Бразаускаса: что подорожало, так это пост президента (9)

Смерть Альгирдаса-Миколаса Бразаускаса , введение...

TOP новостей

Крупные города Литвы будут добиваться возвращения табличек с зелеными стрелками (26)

После того как стало известно, что отказ от табличек с...

В Литве готовы импортировать нефть для Беларуси (35)

На фоне прекращения поставок российской нефти...

Зима в этом году поражает: ближайший прогноз - 9 градусов тепла

Синоптики уже объявили 2019 год самым теплым годом,...

Десятилетие, охватившее эру Грибаускайте и смерть Бразаускаса: что подорожало, так это пост президента (9)

Смерть Альгирдаса-Миколаса Бразаускаса , введение...

Заполнение деклараций в этом году начнется раньше: порядок упростится

Для многих жителей Литвы декларирование доходов...