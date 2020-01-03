Сабулис родился 29 августа 1954 года в Каунасе. В 1976 г. он окончил Литовскую государственную консерваторию, отделение актерского мастерства. В 1976–1989 гг. – был актером Каунасского драматического театра.
В кино Сабулис снимался с 1973 года. Его дебют - эпизодическая роль танцора в фильме "Куда уходят сказки" (1973, режиссер Альгирдас Дауса). Известен своими ролями в фильмах: "Соседи", "Американская трагедия", "Богач. Бедняк", "В двух шагах от "Рая". Его партнерами были Алексей Булдаков, Ирина Мельник, Мартиньш Вилсонс.
В 1984 г. актер снялся в фильме "Полет через Атлантический океан", где сыграл легендарного летчика Стяпаноса Дарюса. В 1986 г. актер получил звание заслуженного актера ЛССР.
В 1992 г. окончил режиссерские курсы (студия А.Жебрюнаса) и стал снимать короткометражные фильмы.
В 2008 г. получил "Серебряного журавля" (приз литовской киноиндустрии) за лучшую второплановую мужскую роль в фильме "Заклинание греха" (режиссер Альгимантас Пуйпа).
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