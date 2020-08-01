31 июля 1991 года на пограничном посту Медининкай, расположенном на границе с Беларусью, сотрудники советского ОМОН убили семь литовских офицеров - это Миндаугас Балавакас, Альгимантас Йозакас, Йозас Янонис, Альгирдас Казлаускас, Антанас Мустейкис, Станисловас Орлавичюс и Ричардас Рабавичюс - от огнестрельных ранений в голову 2 августа скончались в больнице. Врачам удалось спасти жизнь единственного тяжелораненого таможенника Томаса Шярнаса.

"Эти люди подверглись нападению коварного врага. Врага, который не хотел вступить в открытую борьбу, воспользовался утренними сумерками, обстоятельствами, чтобы сделать свое черное дело", - обращаясь к собравшимся, сказал президент Гитанас Науседа.

Он вместе с первой леди Дианой Науседене возложил цветы в память об убийстве. В церемонии также участвовали председатель Сейма Викторас Пранцкетис, замещающий премьера министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис, министры и другие высокопоставленные лица.

По словам В. Ландсбергиса, в расследовании трагедии в Медининкай не было сделано все, что можно было сделать.

"Справедливость - хотели ли мы провести ее в жизнь, или только имитировали, ограничив, в конце концов, до одного очень сомнительного преступника? Расследование или просто его имитация в изначально заданных строгих рамках, а на самом деле и ожидание (истечения) срока давности - это было так очевидно, пока президент Даля Грибаускайте не потребовала переквалифицировать преступления (и 13 января, и в Медининкай)", - сказал В. Ландсбергис.

В. Ландсбергис охарактеризовал действия омоновцев как "нападение на госурдарство" и "террор".

Ирена Маурушайтене, бывший инспектор Медининкского поста, вспоминает, что она работала в ту смену, когда дежурили убитые, и накануне случившейся ночью трагедии ее отпустили домой.

"Мужчины собрались, посоветовались - я была единственная женщина, двое детей, отпустили (...) Были подозрительные события, но мы не обращали внимания, вечером я уехала домой, утром узнала обо всех этих страшных делах", - сказала журналистам 73-летняя женщина.

"Я родилась во второй раз - если бы они не отпустили меня домой, я лежала бы сейчас на Антакальнисе (на Антакальнисском кладбище - ред.) рядом со своими соратниками", - добавила она.

К 29-й годовщине трагедии в Медининкай в пятницу также был приурочен и традиционный забег от Медининкай до вильнюсского Антакальнисского кладбища, где похоронены погибшие.

В Вильнюсской евангелической лютеранской церкви в четверг уже состоялся вечер памяти Мядининкской трагедии, который провел Т. Шярнас. Сейчас Т. Шярнас - вице-суперинтендант Евангелической лютеранской церкви.

За убийство в Медининкай бывший милиционер ОМОН Константин Михайлов приговорен к пожизненному заключению.

Три других омоновца - Андрей Лактионов, Чеслав Млыник и Александр Рыжов, - к самому суровому наказанию судами Литвы приговорены заочно, так как Россия отказывается их выдать.