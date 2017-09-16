Она не поскупилась на критику как в отношении нынешней, так и в отношении прежней власти, потому что мало внимания уделялось социальной защите.

«Надо понимать, что социальные инвестиции приносят больше пользы, чем инвестиции в бетон», - сказала она. А отношение власти к семье назвала жестоким. По словам политика, Литва больше не может позволить себе терять такое количество людей.

«Самое большое богатство Литвы – это ее люди. Надо менять отношение. Существенно. Инвестиции в образование, здоровье, просвещение, в жилье, в безопасность, удовлетворение культурных потребностей людей – абсолютно беспроигрышные», - сказала она.

Отвечая на аргумент, что сейчас на увеличение социальных расходов просто не хватает денег, политик сказала, что их никогда не было и не будет достаточно. «Мне говорят: ведь нет денег. Но ответ такой: денег никогда нет – ни в хорошие, ни в плохие времена, и никогда не будет достаточно. Но есть приоритеты», - сказала Блинкявичюте.

Она отметила, что Литва сильно отстает в ЕС по тому, сколько денег от ВВП выделяется на социальную защиту.

Отношение власти к семьям – жестокое

Говоря об инвестициях в людей, Блинкявичюте упомянула учителей, медиков разного уровня, полицию. Но больше всего акцентировала детей. Именно в них, по ее словам, государство должно инвестировать больше всего.

«Раньше «детские» деньги платили всем, вне зависимости от доходов родителей, потому что все дети равны и одинаковы, не важно, в какой семье они родились. А сейчас говорят: ой, экономическая ситуация очень сложная, у нас нет денег. Но завтра уже будет поздно. Детские деньги, необлагаемый налогами минимум должны остаться», - сказала политик.

По ее словам, отношение власти к воспитывающим детей семьям жестокое.

Повышение пенсий недостаточное

Блинкявичюте отметила, что было большой ошибкой снизить пенсии. И за это должны отвечать все партии. «Ведь мы единственные снизили пенсии, и ничего этим не добились, совсем ничего, только проиграли. И я не разделяю на политические партии, я считаю, что была совершена ошибка. Тогда была такая же ситуация, росли цены, люди не могли прожить, зарплаты росли, а мы должны сказать: ты живи на 150 литов. Как жить?», - сказала политик.

По ее словам, увеличение пенсии на 10 евро – немаленькая сумма в общем котле, но для человека это очень мало. Она считает, что власть должна искать способы, чтобы пенсии росли еще больше.

Деньги есть – только надо их вынуть из «конвертов»

Блинкявичюте убеждена, что на инвестиции в людей можно найти и возможности, и деньги. Один из способов собрать больше денег в бюджет – достать их из тени.

«Были премьеры, которые обещали, что справятся с этим. Надо, чтобы люди видели, что мы собрали эти деньги, и они использованы правильно, прозрачно, чисто, а не через всякие фикции, когда часть этих денег растрачивается, разворовывается. Люди же видят, у кого какие доходы, кто как живет», - сказала Блинкявичюте.