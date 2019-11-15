Благодаря ЭКО в Литве родились уже 780 малышей

Как сообщает Государственная больничная касса (ГБК), за этот период в 455 семьях появилось по одному малышу, а в 151 – по двойне, в восьми семьях родились тройняшки.

"С начала компенсации семьям, которые не могли завести детей, было предоставлено услуг, связанных с искусственным оплодотворением почти на 15 тыс. евро. Ими воспользовались более 4,5 тыс. человек – почти равное число мужчин и женщин", – сообщил старший специалист отдела статистики и анализа ГБК Лукас Жилинскас.

По подсчетам ГБК, из Фонда обязательного страхования здоровья на компенсацию различных процедур и лекарств, связанных с лечением бесплодия, за упомянутый период было выделено 4,23 млн евро.

Крупнейшая сумма, оплаченная ГБК за различные процедуры вспомогательных репродуктивных технологий, составила 17 тыс. евро, самая минимальная - всего 38 евро.

Услуги вспомогательных репродуктивных технологий предоставляют семьям, у которых не получается завести детей, 8 государственных и частных клиник. У частных клиник должны быть необходимые лицензии и договор с больничной кассой.

Закон о вспомогательных репродуктивных технологиях был принят в Cейме в 2019 году, а начал действовать - в позапрошлом.