12 сентября Министерство транспорта и сообщения сообщило, что для пресечения возможных растрат обязало Литовскую дирекцию автомобильных дорог пересмотреть и оценить все подписанные с мэриями договоры о госзакупках и порядок выделения средств.

"Это решение было принято после того, как возникли обоснованные сомнения в связи с прозрачностью конкурса на строительство кругового перекрестка и одной дороги в Плунгеском районе", – сказано в пресс-релизе.

"В Плунге победителем стал подрядчик, предложивший самую высокую цену. Мэрия не смогла обосновано мотивировать такой выбор и критерии отбора победителя. Мы считаем, что эта закупка может быть непрозрачной", – сказал министр Рокас Масюлис.

В апреле 2017 года конкурс на строительство кругового перекрестка на ул. Даряус ир Гирено и новой улицы выиграли партнеры: Eurovia Lietuva, Plungės lagūna и Plungės Jonis-S.

По данным центра регистров, у Plungės Jonis-S два акционера – Видмантас Йоникас и Нийоле Варкалене (супруга депутата). Предложение этих компаний оценивается в 779 062,88 евро, это было самое дорогое предложение.

В конкурсе участвовала компания VVARFF, предложившая 454 556,31 евро, Hidrostatyba – 477 610,84 и Žemaitijos keliai – 748 998,26 евро.

Представитель ЛДАД Виталий Андреев сказал DELFI, что сомнения вызвал один из критериев оценки, а именно - возможность отложить срок оплаты проведенных работ. Он заметил, что с одной стороны, это на пользу мэрии, если у нее не будет средств, она может отложить срок оплаты, но с другой стороны, по закону о коммерческих сделках, за такие работы мэрия должна заплатить не позже, чем через 30 дней после представления счета-фактуры. В этом весь казус ситуации - вроде бы польза, но ею нельзя воспользоваться. Кроме того, если бы не этот критерий, то предложение заняло бы 3 место.

Директор ЛДАД Эгидиюс Скродянис сказал DELFI, что он расторг это соглашение и рекомендовал сделать то же самое мэрии.

Андреев рассказал DELFI, что 11 сентября в ЛДАД приезжали мэр Плунгеского района Аудрюс Клишонис, заведующая отделом госзакупок Юрате Гарчинскайте и депутат Йонас Варкалис.

Клишонис и Варкалис - оба либералы, во время кампании 2016 года Клишонис пожертвовал на рекламную кампанию Варкалиса 2000 евро.

Варкалис уверяет, что ездил в ЛДАД, чтобы обсудить финансирование программы дорог и уже там встретил Клишониса, что вопросом бизнеса жены он не интересовался.

"Не вижу (конфликта интересов, я этим вопросом не интересовался. Совпало, я записывался на встречу", – сказал он.

После встречи с главой ЛДАД Клишонис распорядился, чтобы победитель конкурса остановил работы: "Поскольку есть неясности".

Мэр подчеркнул, что все документы согласовывали с ЛДАД и только после того, как стал известен победитель, предложивший самую большую цену, поступили замечания.

"Мэрия (договор – DELFI) подписала 10 дней назад, а дирекция медлит и не подписывает", – сказал Клишонис. Он также заметил, что у других участников конкурса нет претензий.

На вопрос, почему на встрече присутствовал депутат Варкалис, мэр ответил:

"Потому что мы обратились к депутату, выбранному в Плунге. Этого человека мы выбрали и естественно, что при тех или иных проблемах мы довольно часто обращаемся к нему. Если тут есть какая-то вина, то больше моя, чем его".

Говоря об условии конкурса о том, чтобы отложить время оплаты, он сказал, что и другие компании предлагали отложить срок оплаты больше чем на 30 или 60 дней.

"Я не думаю, что тут какое-то нарушение", - сказал Клишонис.

Клишонис работает в мэрии Плунгеского района с 1997 года (в 2000–2004 гг. был депутатом).

Варкалис работал в горсовете Плунгеского района с 2000 до 2016 года. В то же время он был директором и акционером Plungės Jonis.

По данным портала freedata.lt, Plungės Jonis - крупнейший поставщик услуг Плунгеской мэрии, с 2004 он выполнил госзаказы на сумму 10 млн. евро.

ЛДАД обратилась в Службу государственных закупок с просьбой оценить условия конкурса на строительство кругового перекрестка и новой дороги в Плунгеском районе.