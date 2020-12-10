Бизнес как в лихие 90-ые: на берегу одного из красивейших озер Литвы предлагают участки земли, которых пока нет

В середине ноября портал Delfi обнаружил объявления о продаже участков земли на берегу этого озера в Молетском районе, в деревне Ажуожеряй.

Текст гласил: "Новый эксклюзивный проект в Литве - закрытый комплекс с отдельной инфраструктурой на берегу озера Бябрусай. Единственный подобный проект в Литве на участке 25 га - 39 больших участков для строительства вилл для отдыха. Закрытая охраняемая территория, 2 км побережья, около участка есть берег озера/пруда, асфальтированная и освещенная дорога, электричество, вода, общие спортивные зоны и зоны отдыха, площадью больше 2,5 га".

В объявлении сказано, что площадь участков составляет от 35 до 135 соток. Цены от 50 000 до 149 000 евро. Указано назначение участков - для дома, рекреация.

Однако на самом деле ситуация с землей иная. На сайте Regia.lt видно, что на ул. Бябрусу есть лишь один большой участок - 42,0000 га, отдельных участков нет.

Возникает вопрос, можно ли застроить виллами весь участок, ведь в данных Центра регистра сказано, что земля сельхозназначения составляет 23,0000 га (20,4000 га - пахотная земля, под сад – 0,2000 га, луга и пастбища – 2,4000 га). Есть и лес - 8,1420 га. По закону о лесе, на лесной земле нельзя ничего строить. Пока не изменили назначение земли, ни о каких виллах не может быть и речи.

В объявлении сказано, что территория будет закрытой, но, по закону, запрещается огораживать прибрежную зону водоемов. Побережьем могут пользоваться все. По закону, нельзя огораживать и лес.

Участок принадлежит ЗАО Deal LT. Ее директор Дариюш Радзевич. Акционеры компании Ришард Радзевич и Радослав Ашкелович.

Delfi интересовался, разрешит ли муниципалитет Молетского района разделить участки на множество маленьких. Специалист муниципалитета Довиле Диминдавичюте сказала, что готовят проект перепланировки этого участка. "В заявлении было сказано, что владелец хочет отделить лес и переоформить его на хозяйственный лес, а также поделить участок, на какое количество - не указано. Задача проекта: установить и изменить основное назначение земли; перепланировать участки; поделить участок", - сказала Диминдавичюте, заметив, что лес должен остаться нетронутым. Она указала, что участки могут формировать только на расстоянии 50 м от побережья. Кроме того, к озеру должен остаться доступ для всех желающих.

Национальная земельная служба указала, что до сих пор не получала проект раздела земли на участки.

Портал обратился в Государственную службу по защите прав потребителей, которая рассмотрит этот вопрос - а именно объявление о продаже участков при том, что никаких участков пока не существует.

Кроме того, журналист выяснил, что 26 ноября 2020 года увеличилось количество владельцев участка.

На участке были зафиксированы и нарушения - там роют водоемы, срыто побережье, возможно вырублены деревья, уничтожен подлесок. Инспекторы охраны природы начали проверки. Владельцам участка грозит штраф около 400 евро и возмещение ущерба, нанесенного природе, в размере 1000 евро.

"ЗАО Deal LT старается соблюдать все действующие законы и правила и открыто общаться с обществом и учреждениями. Мы стараемся предоставлять точную информацию. На данный момент мы готовим проект перепланировки участка, чтобы поделить его на отдельные участки", - писали на запрос портала представители компании. Они уверяют, что участки еще не продают, а на снимках нет никаких нарушений.