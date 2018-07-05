Когда поднялась волна недовольства, организаторы подчеркнули, что ситуация под контролем, а существенных нарушений не установили. Несмотря на это Вильнюсская мэрия проявила инициативу, сплотила предпринимателей, которые готовы помочь организаторам.
Некоторые крупные ТЦ пообещали привезти бутерброды, гамбургеры, компании бесплатно привезут булочки, фрукты и другие закуски, будет раздавать сок и воду.
Директор Праздника песни, несмотря на упреки в адрес такого заявления, будто в этом нет необходимости, поблагодарил бизнес я проявленную инициативу и призвал оказывать координированную помощь.
Горькая правда: даже после повышения зарплаты доцентов ниже зарплаты водителя
Несмотря на то, что планы по повышению зарплат...
Бизнес бесплатно будет поставлять еду участникам Праздника песни (7)
Почти все крупные торговые сети и несколько десятков...
Дождь прекратится, но в выходные погода будет переменчивой
В ближайшие дни мы все еще будем ощущать влияние...
Выброшенные на ветер деньги: основание Национального стадиона снесут (43)
Члены Вильнюсского горсовета 4 июля начали обсуждение...
Суд в Литве оправдал специалиста мэрии Вильнюса, обвинённого в оскорблении русского народа (275)
В среду Участковый суд столицы Литвы оправдал старшего...
TOP новостей
Горькая правда: даже после повышения зарплаты доцентов ниже зарплаты водителя
Несмотря на то, что планы по повышению зарплат...
Бизнес бесплатно будет поставлять еду участникам Праздника песни (7)
Почти все крупные торговые сети и несколько десятков...
Дождь прекратится, но в выходные погода будет переменчивой
В ближайшие дни мы все еще будем ощущать влияние...
Суд в Литве оправдал специалиста мэрии Вильнюса, обвинённого в оскорблении русского народа (275)
В среду Участковый суд столицы Литвы оправдал старшего...
Выброшенные на ветер деньги: основание Национального стадиона снесут (43)
Члены Вильнюсского горсовета 4 июля начали обсуждение...