Почти все крупные торговые сети и несколько десятков предприятий в четверг и пятницу будут бесплатно поставлять еду участникам Праздника песни. Такая инициатива появилась после того, как в социальных сетях появились жалобы на неполные порции, некачественную еду и вообще неполученный обед или ужин, пишет LRT.lt.
Dainų šventės maitinimas
© Organizatorių nuotr.

Когда поднялась волна недовольства, организаторы подчеркнули, что ситуация под контролем, а существенных нарушений не установили. Несмотря на это Вильнюсская мэрия проявила инициативу, сплотила предпринимателей, которые готовы помочь организаторам.

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Некоторые крупные ТЦ пообещали привезти бутерброды, гамбургеры, компании бесплатно привезут булочки, фрукты и другие закуски, будет раздавать сок и воду.

Директор Праздника песни, несмотря на упреки в адрес такого заявления, будто в этом нет необходимости, поблагодарил бизнес я проявленную инициативу и призвал оказывать координированную помощь.

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