Когда поднялась волна недовольства, организаторы подчеркнули, что ситуация под контролем, а существенных нарушений не установили. Несмотря на это Вильнюсская мэрия проявила инициативу, сплотила предпринимателей, которые готовы помочь организаторам.

Некоторые крупные ТЦ пообещали привезти бутерброды, гамбургеры, компании бесплатно привезут булочки, фрукты и другие закуски, будет раздавать сок и воду.

Директор Праздника песни, несмотря на упреки в адрес такого заявления, будто в этом нет необходимости, поблагодарил бизнес я проявленную инициативу и призвал оказывать координированную помощь.