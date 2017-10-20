В редакцию DELFI обратился Йонас (настоящее имя редакции известно), который стоит на Вильнюсской бирже труда. Он рассказал, что получил с Биржи труда удивившее его письмо.

"Такое письмо – предложение пойти учиться я впервые получил от БТ", – рассказал безработный.

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22 августа Йонасу и еще 9 безработным биржа прислала электронное письмо, которое называлось "Предложение вакансии".

Однако в письме им не сообщали о свободных вакансиях или возможности трудоустройства, им представили возможность обучения на страхового агента в Институте страхования и управления риском.

В письме указано, что это программа формального профессионального обучения, которую финансирует БТ. "Выбрав эту программу обучения, вы гарантировано получите предложения о работе", – сказано в письме.

В письме также сказано: "Биржа труда гарантирует Вам оплату учебы, оплату налога на здравоохранение и выплату стипендии!"

Директор Вильнюсстой территориальной биржи труда Инга Балнаносене сказала DELFI, что это письмо – сообщение не БТ, а учреждения, которое предлагает курсы. По ее словам, БТ переслала клиентам эту информацию, поскольку поставщик услуги не видит контакты безработных, видит лишь имя, фамилию и некоторые статистические данные. Балнаносене также заметила, что точно также рассылают информацию других поставщиков подобных услуг.

На вопрос, оценивает ли БТ, насколько профессия, которую предлагают безработным, пользуется спросом на рынке, Балнаносене сказала, что это БТ обязана делать если предусмотрено финансирование по двустороннему соглашению о профессиональном обучении. "Но если человек хочет получить другую профессию и знает, что будет делать, это с ним обсуждается, выясняют его идею трудоустройства или открытия своего бизнеса, индивидуальной работы, в таком случае можно выбирать профессию, которую желает выбрать сам клиент", – указала она.

Балнаносене не отрицала, что специальность страхового агента не пользуется спросом на рынке. "Поэтому это только решение человека – хочет он учиться и что будет делать после окончания курсов. Он может получить консультацию у работников БТ,но эта профессия не пользуется на рынке спросом, в том смысле, когда БТ посылает обучаться на основе двустороннего соглашения. Обычно такие люди работают сами на себя – они могут создать для себя рабочее место. Поэтому туда посылают (учиться – прим. редактора) только по решению самого клиента", – сказала глава ВТБТ.

DELFI летом писал об Институте страхования и управления риском, который возглавляет Александра Лезговко. Тогда этот институт добивался, чтобы Клайпедская территориальная биржа труда (КТБТ) заключила с ним договор об обучении безработных. В июле этого года Литовская биржа труда указала КТБТ найти способ сотрудничества с институтом, чтобы предоставить безработным возможность интеграции на рынке труда.

Между тем, исследование показало, что ни один из безработных КТБТ в 2017 г. не пожелал пойти учиться на страхового агента.

Руководство ЛБТ неоднократно рекомендовало Институту страхования и управления риском найти потенциальных работодателей для выпускников курсов, тогда появится возможность рекламировать этот институт среди безработных.

Лезговко уверяет, что не может организовывать курсы для других желающих (те, кто не является клиентами Биржи труда), поскольку этот институт - социальный проект, его цель - помощь оставшимся без работы людям. В августе она заверяла, что в Литве подобное обучение предлагает только Институт страхования и управления риском, других подобных поставщиков услуги нет.

На сайте ЛБТ, курсы Института страхования и управления риском длятся чуть больше 3 недель (136 часов) и стоят 1140 евро.

Ранее ВТБТ информировала DELFI, что в 2016 г. курсы обучения в этом институте прошли 12 человек.

"Все участники успешно окончили курсы, двое из них устроились по трудовому договору, 10 занялись индивидуальной деятельностью в этой сфере", – сказала Балнаносене.

На сайте БТ сказано, что подобные курсы организуют и два других учреждения – Каунасская школа бытовых услуг и бизнеса и ПУ "Спектр профессий" в Друскининкай и Мариямполе.

Каунасская школа бытовых услуг и бизнеса обучает страховых агентов (но не в сфере страхования жизни) – курсы длятся 5 недель (200 часов) и стоят 355,11 евро. Страховые агенты, которые занимаются страхованием жизни проходят курс обучения в 4 недели (160 часов), стоят такие курсы 294,13 евро. Желающим предоставляют общежитие по цене 5 евро в сутки. По словам представителя школы, с БТ до сих пор никто не пожелал идти на курсы страховых агентов.

ПУ "Спектр профессий" обучает страховых агентов 22 недели (880 часов). Такие курсы стоят 868 евро. Желающим предоставляют общежитие по цене 5,7 евро в сутки. В этом году никто из клиентов БТ на эти курсы не поступал.