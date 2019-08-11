Хотя многие не представляют себе лето без отдыха за границей, похоже, что в 2018 году о дальних путешествиях можно было только мечтать.
28,3% жителей ЕС в возрасте от 16 лет и старше заявили, что не могут позволить себе недельный отпуск вне дома. Как сообщает сам Евростат, этот показатель был значительно выше в 2013 году - 39,5%.
Что касается других стран, то в Румынии самый высокий процент жителей, которые отдыхали дома. Здесь, по сообщениям, 58,9% населения не смогли поехать в отпуск или провести время вне дома. Далее хорваты (51,3%), греки (51%), киприоты (51%) и итальянцы (43,7%).
Литва занимает 20 место среди всех стран ЕС в этой таблице. Здесь, по данным Евростата, 40,7 процента литовцев не могли позволить себе отдых за границей в 2018 году. Как уточняется в вопросе, заданном Департаментом статистики, каникулы в частных усадьбах, на дачах или у родственников не рассматриваются как отдых за границей. Это означает, что такие поездки не были включены в расчет.
Швеция оказалась на первом месте. Только 9,7% населения заявили, что не могут позволить себе отдых вне дома, что является лучшим показателем в ЕС.
Далее следовали Люксембург (10,9%), Дания (12,2%), Австрия (12,4%) и Финляндия (13,3%).
Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал DELFI, что эти статистические данные связаны с материальными проблемами.
"У меня есть два замечания. Во-первых, ситуация постепенно улучшается, так как доля тех, кто не может уехать, уменьшается.
В целом, все основано на социальных проблемах Литвы и позволяет сделать вывод, что у пенсионеров, которых у нас большая доля, меньше всего шансов покинуть дом, но еще большая проблема - низкие пенсии.
Ездить за границу сложно, потому что при средней пенсии в 360 евро нормально провести неделю вне дома можно только в деревне", - сказал он.
Экономист утверждал, что график показывает сильную корреляцию с доходом домохозяйства.
"Чем они выше (доход, - DELFI), тем больше возможностей уйти в отпуск, и это понятно", - сказал он, утверждая, что в целом самая большая проблема - это доход, который растет в Литве, но все еще остается относительно низким, особенно для социально уязвимых групп людей.
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