На ремонтные работы - миллионы

С такой проблемой сталкиваются жительницы не только Вильнюса, но и других городов. Другая мать Грета пишет, что такая же проблема существует и в Клайпедской детской консультационной больнице. Ещё одна мама жаловалась, что попасть в Алитусскую больницу тоже сложно.

Портал DELFI обратился в самоуправление Вильнюса с просьбой прокомментировать такую ситуацию. По словам заместителя директора департамента городского хозяйства и транспорта самоуправления литовской столицы Арунаса Висоцкаса, все осуществляемые новые проекты в Вильнюсе приспособлены для людей с физическими ограничениями и велосипедистов, а также матерей с колясками, кроме этого, прилагаются усилия и направляются средства на обновление и переоборудование старой инфраструктуры.

"В начале каждого нового проекта обращается внимание на нужды как инвалидов, так и матерей с колясками, однако все проекты очень разнообразны и интегрированы, сложно оценить отдельно размер средств – только на работы по ремонту дворов в этом году мы выделили более 2 млн евро, а на оборудование и ремонт тротуаров - 900 000 евро", – сказал чиновник.

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По его словам, ежегодно приводятся в порядок тротуары, понижаются бордюры у переходов, ремонтируются подъёмники в подземных переходах, а на необорудованных переходах планируется спроектировать и установить новые подъёмники.

"Во всех учреждениях образования, где проходит реновация, были оборудованы пандусы, подъёмники, на каждом этаже устроены туалеты для инвалидов, обозначены места для парковки. В детских садах также оборудованы пандусы, расширены дверные проёмы, а также проходы между комнатами разных групп, в некоторых детских садах есть группы, предназначенные для инвалидов", – перечислил А.Висоцкас.

В данное время проектируются новые подъёмники в подземном переходе в районе Пилайте, проходит ремонт недействующих подъёмников в других подземных переходах, планируется через несколько лет оборудовать переходы новыми подъёмниками.

"В Вильнюсе осуществляется программа переоборудования жилья под нужды инвалидов. Она охватывает минимальное переобустройство жилой площади инвалида, мелкие ремонтные работы, позволяющие людям с физическими ограничениями самостоятельно и безопасно передвигаться в помещениях и проникать в жильё. В 2018 году утверждено переоборудование 65 жилых помещений, предварительно запланировано дополнительно утвердить ещё 47 мест проживания", – сказал специалист.

Tėvai su vežimėliu Shutterstock

Войти невозможно не только в здания

Руководитель Союза архитекторов Литвы Рута Лейтанайте рассказала, что если здание ремонтируется, в большинстве случаев вход для людей с физическими ограничениями, а также матерей с колясками приспособлен, в противном случае - делается не очень много. "Очень мало инициатив, чтобы кто-нибудь оборудовал вход без ремонта здания. Объекты общественного назначения, такие, как почта, учреждения культуры, к сожалению, в этом нуждаются. С другой стороны, не нужно даже говорить о зданиях. Взгляните на общественные места. Люди не используют некоторые общественные места, потому, что туда невозможно попасть. Может быть, там и проложены прекрасные дорожки для велосипедов, но как до них добраться?", – задала риторический вопрос архитектор.

По её словам, закон предписывает, что возможность проникнуть в новые здания должна быть у всех. К сожалению, осуществление этого иногда затягивается. "Взгляните, что делается в жилых зданиях? Есть такие, где нет лифта - как туда попасть? Поэтому проблем много", – заявила Р.Лейтанайте.

Она добавила, что при оборудовании удобного входа для перемещения людей с физическими ограничениями владельцы здания должны проконсультироваться у архитекторов. "В большинстве случаев такие дополнительные образования обезображивают архитектурный вид, поскольку делаются очень утилитарно. Около видимого фасада делается широкий резиновый пандус с блестящими поручнями, совершенно не соответствующий архитектурному стилю. Так быть не должно", – заявила архитектор.