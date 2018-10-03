Впрочем, вот уже почти два года гражданам Литвы, Польши и других стран, не имеющих с Беларусью общей границы, можно попасть туда без виз.

Любой иностранец, приземлившийся в Национальном аэропорту Минск, получает право беспрепятственно находиться на территории Беларуси до 30 дней. Не понадобится виза и желающим посетить окрестности Гродно и Бреста, а также Беловежскую пущу. Впрочем, просто приехать отовариться в белорусских магазинах и аптеках не выйдет: потратиться на оформление определённых документов всё же придётся.

В рамках пресс-тура, организованного посольством Беларуси в Литве и Гродненским областным исполнительным комитетом для представителей литовских СМИ, DELFI выяснял, каковы околичности оформления безвизового въезда на территорию Гродненской области, какие места пользуются спросом у туристов из Литвы, а также как изменилась жизнь жителей безвизовой зоны.

Безвизовый режим на территории Гродненской области в рамках эксперимента был введён 26 октября 2016 г. Первоначально жители иностранных государств могли попасть на территорию лишь пяти сельсоветов Гродненской области, а также в сам областной центр. С 1 января 2018 г. безвизовая зона охватила весь Гродненский район, который за это время посетили 110 000 туристов из 70 стран мира. Впрочем, 65% приезжающих в Беларусь без визы, составляют граждане Литвы.

Как оформить безвизовый въезд на территорию Гродненщины?

Жителям Литвы, планирующим как индивидуальную, так и групповую поездку в Гродно и его окрестности, необходимо обратиться в белорусскую или литовскую туристическую фирму, компетентную в безвизовых вопросах. Кроме предоставления паспортных данных и указания даты и пункта пересечения границы, потенциальному туристу требуется приобрести медицинский страховой полис на время пребывания в Беларуси, а также забронировать туристические услуги на выбор (от посещения музея до заказа обеда).

Заказ туристических услуг является обязательным даже для тех, кто просто собрался в гости. Сотрудники Гродненского областного исполнительного комитета оправдывают это тем, что цена приобретаемых услуг невысока. Деньги, кстати, понадобятся наличные: на каждый день пребывания безвизовый турист обязан иметь при себе сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем 2 базовым величинам (49 белорусских рублей).

Туристическая фирма на протяжении суток с момента обращения оформляет документ, предоставляющий право на посещение безвизовой зоны, который вместе с паспортом и страховкой нужно будет предъявить в пункте пересечения границы (из Литвы на территорию Гродненского района можно попасть через пункты пограничного контроля Райгардас-Привалка или Швяндубре-Привалка). Пересекающий таким образом литовско-белорусскую границу турист имеет право находиться на территории Гродно и окрестностей в течение 10 дней.

Узнать подробную информацию о способах пересечения границы без визы, а также оформить необходимые документы можно на сайте https://grodnovisafree.by/lt/.

Что посетить в безвизовой зоне?



Гродненская область – самая маленькая из шести крупных административных единиц Беларуси. Здесь проживает примерно десятая часть населения Беларуси. Между тем из 1700 значительных туристических объектов почти полторы тысячи находятся на территории Гродненской области. Здесь же расположены три из четырёх по всей стране объектов, внесённых в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик:

"Мы внимательно следим за тем, что происходит в туристической сфере в Литве, и берём у вас что-то наилучшее. У нас общая история, люди, желают узнать о своём прошлом, проследить определённые исторические вехи, поэтому, конечно, люди будут путешествовать", – заявил чиновник и рассказал о грандиозных планах по использованию аэропорта.

По его словам, недалеко от Гродно расположен аэропорт, позволяющий принимать воздушные суда всех типов - от "Боингов" до "Эйрбасов". О более широком его использовании гродненская администрация ведёт переговоры с мэрией города Друскининкай.

Гродно и окрестности © Сяржук Гавриленко

"Туристу не важно, из какого аэропорта добираться, важно, чем быстрее. От нашего аэропорта до Друскининкай – порядка 50 километров, от Вильнюса немного больше. Поэтому мы прорабатываем варианты, чтобы сотрудничать и в этом направлении: задействовать наш аэропорт с точки зрения воздушной логистики", – признался Олег Андрейчик.

Гродно и окрестности © Сяржук Гавриленко

Наиболее посещаемыми литовскими туристами на территории Гродненского района являются областной центр город Гродно, уникальное гидротехническое сооружение XIX века Августовский канал, а также государственные туристические комплексы и частные агроусадьбы.

Гродно

Центром Гродненской области, и, соответственно, местом притяжения основной части туристов из-за рубежа является город Гродно. Впрочем, автохтоны называют этот населённый пункт "Горадня" или "Гародня". Немцы вообще называли этот город Garten – сад. Здесь проживает примерно треть жителей области.

В Средневековье через Гродно проходил Королевский Тракт "Via Jagellonica". Великий князь литовский Витаутас сделал город своей второй столицей. Статус фактически главного города Речи Посполитой город Гродно получил от короля Стефана Батория.

Гродно и окрестности © Сяржук Гавриленко

Именно польский король венгерского происхождения перестроил готический замок князя Витаутаса, превратив его во дворец в стиле Ренессанса. Название, впрочем, осталось прежнее: Старый замок. Во время Северной войны оборонительно-административное сооружение было разрушено и перестало выполнять свои функции. Вот уже несколько лет на территории Старого замка ведутся реставрационно-строительные работы, вызывающие острую критику общественности.

"Реставрацию Старого замка планируют закончить к 2025 году, чтобы туристы окунались в атмосферу XVI столетия в резиденции короля Стефана Батория", – сообщил гродненский географ и предприниматель Игорь Лапеха.

Гродно и окрестности © Сяржук Гавриленко

По его словам, восстановить королевскую резиденцию должны помочь археологические исследования, которые активно проводятся на территории Старого замка одновременно со стройкой: во время артиллерийских обстрелов от замковых стен отваливались целые куски облицовки, которые теперь находят археологи.

"В Старом замке – самый глубокий в Беларуси культурный слой: 9 метров. То есть за тысячу лет в мусоре утонуло трёхэтажное здание, – сообщил Игорь Лапеха. – Во время раскопок нашли единственный в Восточной Европе обломок шахматной доски XIV столетия и четыре шахматные фигуры".

Административные функции Старого замка в середине XVIII века стал выполнять Новый замок. Именно здесь в 1793 году прошёл последний сойм Речи Посполитой, утвердивший второй раздел страны между Россией, Австрией и Пруссией. Через два года после этого в Новом замке отрёкся от престола последний король польский и великий князь литовский Станислав Август Понятовский.

В советское время замок был отстроен, в нём разместился областной комитет КПСС. Теперь в Новом замке находится часть экспозиции Гродненского историко-археологического музея. Впрочем, и это здание ждут существенные перемены.

Гродно и окрестности © Сяржук Гавриленко

"Замок как объект накопил денег. Проект капитального ремонта предусматривает восстановление вида дворца XVIII столетия. Можно будет восстановить даже интерьеры - в Дрездене сохранилась вся проектно-сметная документация. Будут снимать шпиль и советский портик с колоннами, который отходит от массива здания и является проблематичным. Поэтому его точно будут демонтировать", – выразил уверенность Игорь Лапеха.

Игорь Лапеха по образованию - учитель биологии и географии. Однако несколько лет назад у педагога появилось неординарное хобби: он стал восстанавливать внешний вид городских строений, как существующих поныне, так и исчезнувших. Результатом работы исследователя стал пластиковый макет города 4*4 метра, на котором можно увидеть, как выглядел Гродно в разные эпохи.

Гродно и окрестности © Сяржук Гавриленко

Силами исследователя и его помощников на основе макета была подготовлена мультимедийная презентация, повествующая о истории Гродно от основания в 1127 году до наших дней. По словам Игоря Лапехи, больше всего желающих увидеть 18-минутную презентацию находится среди литовцев, несмотря на то, что её аудиосопровождение на литовском языке к записанным ранее белорусско-, русско-, польско- и англоязычным озвучиваниям действа добавилось совсем недавно.

Мультимедийная презентация истории платная: за то, чтобы её увидеть, потенциальный посетитель должен раскошелиться на 1,8 евро (стоимость билета для взрослых). Макет исторического центра города Гродно находится в культурном центре "Фестивальный" – это многофункциональный комплекс, объединяющий музейные экспозиции, выставочную площадку и художественный салон. Строение в центральной части Гродно наряду с 400 другими зданиями является памятником архитектуры.

"Здание у нас очень старое, это центр города, здесь все строения что-нибудь значили. На нашей улице когда-то находились и зубоврачебные кабинеты, и мастерские фотографов, и швейные ателье. Когда мы начали делать здесь ремонт, думать, где какие залы будут, в одном из помещений мы обнаружили камин, на котором в центральной части присутствует символ города - изображение оленя Святого Губерта", – сообщила научный сотрудник культурного центра "Фестивальный" Юлия Бухта.

Гродно и окрестности © Сяржук Гавриленко

Три из шести залов культурного центра посвящены фестивалю национальных культур, который проводится в Гродно с 1996 года. Интернациональное мероприятие проходит в Гродно каждый чётный год.

"В начале, в 1996 году, в фестивале участвовало 11 диаспор, а в этом году - уже 36. Очень активно участвует литовская диаспора. Символом фестиваля является фестивальная Кветка в виде цветика-семицветика, свободный лепесток которого предназначен для диаспор", – сообщила руководитель КЦ "Фестивальный" Ирина Сильванович.

Влияние безвизовой зоны



В 2018 году город Гродно торжественно отметил своё 890-летие. Вообще-то впервые город Гродно упоминается в летописях в 1127 году, однако в советской историографии ошибочно зафиксировали этот факт годом позднее и менять традицию уже не стали.

Впрочем, влияние предыдущей эпохи город постепенно изживает, поэтому по соседству с советской символикой на улицах города часто можно заметить и изображение оленя святого Губерта.

Гродно и окрестности © Сяржук Гавриленко

К юбилею города на площади Советской в Гродно был установлен огромный глобус с отмеченными на нём 16 городами-побратимами, среди которых есть и литовский Друскининкай. Вечерами, когда в городе из-за экономии электричества становится ощутимо темно, вокруг юбилейного глобуса продолжает кипеть жизнь: уличные музыканты творчески развлекают молодёжь, преимущественно парами созерцающую сияющую модель земного шара.

"Введение системы безвизового въезда очень сильно повлияло на развитие туризма в городе Гродно: стали строиться новые отели и хостелы, появляется больше кафе с национальными блюдами, которых ранее было не так много. Появились объекты небольшой архитектурной формы, небольшие скульптуры. Всё больше иностранных туристов ходят по улицам Гродно, и город благодаря им меняется", – утверждает Юлия Радиончик, главный специалист отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома.

"После введения безвиза количество туристов увеличилось, – подтвердил бармен работающего допоздна веган-бара "Нестерка" Вадим. – Литовцы и поляки едут зимой, а летом – кто угодно. Заметно, что есть туристы из близких стран. У магазинов бывают целые автобусы с логотипом visa free".

Гродно и окрестности © Сяржук Гавриленко

"Присутствие иностранных туристов чувствуется, особенно в последнее время заметны литовские пенсионеры, приезжающие в Гродно по безвизу, – сообщил гродненский журналист Андрей Мелешко. – Заметнее всего они в продуктовых магазинах и аптеках в центре города. Литовцы покупают дешёвые белорусские лекарства, которые сами белорусы почти не покупают. Цены в магазинах у нас последние год-полтора не менялись, а количество кафе и других пунктов общепита увеличилась: за последний год в центре появилось около пяти новых точек, где можно недорого и вкусно поесть. Это и кафе, и пиццерии, и фудтраки.

Для литовских пенсионеров я лично проводил несколько экскурсий. Поразило то, что литовцы едут в Беларусь, чтобы увидеть СССР в его сохранившемся виде. Основными вопросами, которые мне задавали участники экскурсий, были "расскажите, как вы хорошо живёте при Лукашенко", "Какие у вас пенсии и зарплаты?", "Как вы платите за квартиры?". А когда мы ехали на Августовский канал, их радовала работа наших колхозов и вид убранных полей".

Гродно и окрестности © Сяржук Гавриленко

"Я провожу экскурсии в основном для туристов из Польши, – рассказала гродненский историк Наталья Слиж. – Особенно много туристов приезжает на праздники. Но на цены в городских магазинах это не влияет, дорожают только туристические услуги. Больше всего иностранных туристов интересует наше историческое наследие, костёлы, замки. Советское прошлое и его сохранение вызывает удивление и непонимание, например, памятник Ленину на площади Советской. Мы часто шутим, что голова памятника сзади напоминает головку члена, но туристам об этом не говорим - в группе могут быть дети".

Памятник Ленину в Гродно © Сяржук Гавриленко

За изменениями в Старом городе Гродно с июня прошлого года можно наблюдать с высоты 25 метров: на крыше торгового дома "Нёман" действует бесплатная смотровая площадка с символическим названием "Крыши старого города". Это самый большой в Беларуси наблюдательный пункт такого рода: его площадь составляет 800 квадратных метров. Почти половину этого пространства занимает лаунж-кафе, неприхотливо именуемое "Крыша мира".

Казалось бы, и без введения безвизового режима город вполне был способен улучшить свой эстетический вид. Между тем даже немногочисленные обзорные площадки в Гродно появлялись только после долгих размышлений и подтверждений их необходимости.

Гродно и окрестности © Сяржук Гавриленко

"Получается так, что для такого активного развития нужен толчок, и вот, наверно, безвизовый въезд для города Гродно и стал таким активным толчком, который заставляет двигаться, искать новые варианты, как привлечь ещё более туристов, – пояснила Юлия Радиончик. – В городе пришло понимание, что турист – это здорово, и чем больше туристов, тем лучше для города. Все это понимают и стараются ещё что-нибудь придумать, чтобы в город ехали не только безвизовые, но и визовые туристы, чтобы он был интересен каждому и своей историей, и современной жизнью".

"За два года у нас в Гродно появилось почти 500 новых рабочих мест в сфере туризма, около 20 новых объектов питания, 6 новых отелей и хостелов. Пусть это немного, но это – движение вперёд, это уже – бизнес", – с гордостью отметил Олег Андрейчик.

В ближайшие два-три года чиновники планируют увеличить количество мест проживания. В 80 километрах от Гродно, в городском посёлке Радунь, на израильские деньги строится крупный туристический комплекс на 500 мест. В самом городе Гродно строится китайский четырёхзвёздочный отель. Привлечение иностранных инвестиций активизировалось благодаря тому, что решение о безвизе принято на неограниченный срок, что даёт потенциальным вкладчикам из-за рубежа определённые гарантии.

"Наша проблема номер один – людям негде разместиться, – признался Олег Андрейчик. – Одновременно в Гродно мы сегодня имеем порядка 800 мест в отелях. А нужно сегодня как минимум 3000-3500 мест".

В дополнение к жилпощади в крупных отелях и индивидуальных квартирах в городе стали появляться и доселе невиданные хостелы. Представленный в рамках пресс-тура, недавно открывшийся хостел "Старый мост" под одной крышей собрал и одноимённое кафе, и магазин "Одежда из Европы". Здесь можно найти как кровать в 10-местном номере для мужчин и женщин, так и двухкомнатные апартаменты с отдельным санузлом и кухней. Бронирование номеров можно осуществить через сайт Booking.com, но сотрудники хостела настоятельно рекомендуют звонить им напрямую: в этом случае цена за номер будет ниже на 3-4 доллара. Услугами хостела, по словам хозяев, пользуются как целые семьи, так и одинокие студенты.

Гродно и окрестности © Сяржук Гавриленко

Не так давно в обществе активно обсуждалась реклама Вильнюса как европейской точки G. Общественные деятели высказывали мнение, что подобная слава привлечёт в литовскую столицу туристов, ищущих не духовного удовлетворения, а плотских утех. Существует расхожее мнение, что белорусские девушки славятся привлекательностью не только в Европе, но и во всём мире. Между тем превращения Гродно в белорусскую Мекку секс-туризма городские чиновники не боятся.

"У нас нет такого опасения. То, что наши девушки красивы и привлекают сюда туристов, – прекрасно. То, что люди сюда приезжают и увидят улыбки и настроение людей, наверно, важнее. Точка G – наверно, это то, что неизвестно, такой бренд: Вильнюс как неизвестный город, где много тайн. Ну, у нас тоже: "Гродна – гэта неверагодна" (Гродно – это невероятно). Это тоже необычный регион, где тоже можно поискать неизвестные места. Прекрасно, что такой бренд есть, мы тоже работаем над такими брендинговыми фишками, мы тоже их ищем. Гродно – королевский город, у нас здесь короли и королевы, всё прекрасно, всё по-королевски", – заявил Олег Андрейчик.

Гродно и окрестности © Сяржук Гавриленко

Поездка для представителей литовской прессы была организована посольством Беларуси в Литве и Гродненским областным исполнительным комитетом, что не повлияло на содержание статьи.