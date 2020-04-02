Безработица в Литве в феврале – выше, чем в среднем в ЕС

За год уровень безработицы в Литве повысился на 0,6 пункта, а за месяц не изменился и в феврале был 6,6%. Во всем ЕС он за год снизился на 0,4 пункта до 6,5%, а за месяц не изменился, показывают данные Евростата.
Уровень безработицы среди молодёжи до 25 лет в Литве за год вырос на 3,5 пункта до 14,2% – работы не было у 15 тыс. молодых людей. В конце февраля работы не было у 97 тыс. человек.
Со ссылкой на предварительные данные Евростат сообщает, что во всём ЕС работы не было у 14 млн человек.
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