Безработица в августе в Литве выросла до 8,2%

В августе зарегистрированный уровень безработицы в Литве составил 8,2% – на 0,2 пункта больше, чем в июле и такой же, как августе 2018 года.
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По данным на 1 сентября, в стране было зарегистрировано 141,5 тыс. лиц, находящихся в поисках работы, об этом свидетельствуют данные Службы занятости.

В августе на рынке труда в наибольшей степени вырос спрос на сезонных работников для сбора урожая, а также в два раза больше, чем июле, было зарегистрировано мест для механиков, инженеров и строителей-монтажников.

В регистре Службы занятости в августе было 33,3 тыс. свободных мест, из них – 22,2 тыс. новых. За месяц спрос на рабочую силу вырос на 1,7%.

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