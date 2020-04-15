По данным Службы занятости, на 13 апреля было зарегистрировано 185,6 тыс. безработных.

Почти каждый четвёртый зарегистрированный в период карантина безработный работал в торговле, каждый пятый - в секторе обработки на производстве.

За прошлую неделю работодатели зарегистрировали 1,6 тыс. свободных рабочих мест – на 770 мест (32,3%) меньше, чем за третью неделю карантина.