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На четвёртой неделе карантина уровень безработицы в Литве повысился на 0,5 проц. пункта до 10,8%. За период с начала карантина 16 марта этот показатель вырос на 1,5 пункта.
Darbas
Darbas
© DELFI / Domantas Pipas

По данным Службы занятости, на 13 апреля было зарегистрировано 185,6 тыс. безработных.

Почти каждый четвёртый зарегистрированный в период карантина безработный работал в торговле, каждый пятый - в секторе обработки на производстве.

За прошлую неделю работодатели зарегистрировали 1,6 тыс. свободных рабочих мест – на 770 мест (32,3%) меньше, чем за третью неделю карантина.

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