После полугодовой паузы просители убежища с Ближнего Востока в Литву могут прибыть осенью, сообщила руководитель Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
© DELFI / Karolina Pansevič

Это иллюстрирует готовность Литвы продолжить программу Европейского союза (ЕС) по переселению беженцев.

По словам Эвелины Гудзинскайте, специалисты по миграции летом приедут в Турцию, где проведут проверку пригодности просителей убежища для переезда в Литву.

"Департамент миграции уже организует визит наших сотрудников в Турцию для проведения проверки просителей убежища. Если все будет в порядке, просители убежища могут прибыть в Литву осенью", - сказала BNS директор Департамента миграции.

В 2015 году Литва обязалась принять более тысячи просителей убежища в целях облегчения бремени, вызванного миграционным кризисом в Италии и Греции. Некоторые беженцы также будут переведены из Турции.

С тех пор в страну прибыло 468 беженцев, но большинство из них отправились в более богатые страны Западной Европы. В последний раз мигранты переехали в Литву в декабре прошлого года.

На прошлой неделе президент Даля Грибаускайте заявила, что Литва продолжит программу переселения, поскольку до сих пор реализована только половина квоты.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Беженцы с Ближнего Востока после перерыва могут прибыть в Литву осенью (10)

После полугодовой паузы просители убежища с Ближнего...

Погода: возможны гром и молнии (5)

В воскресенье будет переменная облачность, местами...

Что делать, если в Литву вернутся "неудобные" эмигранты? (99)

Две трети среди иммигрироваших в Литву людей...

Oro akrobatų pasirodymas Palangoje Oro akrobatų pasirodymas Palangoje

Редкое представление на взморье: поздравление с праздником в небе (12)

Сегодня в полдень в Паланге , на подступах к морю у...

Погода на выходные: нужно приготовить и купальник, и зонт (1)

Сегодня после полудня возрастет облачность, во многих...

TOP новостей

Рост цен на недвижимость в Паневежисе стимулирует строительство многоквартирных домов (4)

После долгого перерыва в Паневежисе множатся новые...

В Таиланде проходит операция по вызволению детей из затопленной пещеры Эвакуировали уже четверых детей

Спасатели в Таиланде в воскресенье утром, 8 июля, начали...

В Вильнюсе планируют создать координационный центр финансовых технологий в формате "16 + 1" (2)

На встрече глав правительств Китая и стран Центральной...

Из-за технической неисправности полёт в Болгарию отложен более чем на 10 часов (2)

8 июля самолёт авиакомпании Small Planet Airlines , который...

Беженцы с Ближнего Востока после перерыва могут прибыть в Литву осенью (10)

После полугодовой паузы просители убежища с Ближнего...