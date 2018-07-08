Это иллюстрирует готовность Литвы продолжить программу Европейского союза (ЕС) по переселению беженцев.

По словам Эвелины Гудзинскайте, специалисты по миграции летом приедут в Турцию, где проведут проверку пригодности просителей убежища для переезда в Литву.

"Департамент миграции уже организует визит наших сотрудников в Турцию для проведения проверки просителей убежища. Если все будет в порядке, просители убежища могут прибыть в Литву осенью", - сказала BNS директор Департамента миграции.

В 2015 году Литва обязалась принять более тысячи просителей убежища в целях облегчения бремени, вызванного миграционным кризисом в Италии и Греции. Некоторые беженцы также будут переведены из Турции.

С тех пор в страну прибыло 468 беженцев, но большинство из них отправились в более богатые страны Западной Европы. В последний раз мигранты переехали в Литву в декабре прошлого года.

На прошлой неделе президент Даля Грибаускайте заявила, что Литва продолжит программу переселения, поскольку до сих пор реализована только половина квоты.