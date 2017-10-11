Литовское правительство решило выделить еще одну выплату беженцам - она будет предназначена для аренды жилья.
© DELFI / Artūras Morozovas

Как сообщило Министерство социальной защиты и труда, такая компенсация сократит финансовое бремя на период интеграции в самоуправлении.

"Размер предоставляемой сейчас помощи получателя убежища не достаточен для удовлетворения их первоочередных потребностей", - акцентирует министерство.

По подсчетам министерства, в течение 12-ти месяцев интеграционного периода в среднем одному человеку на компенсацию аренды жилья следует выплачивать 314 евро.

В рамках квоты переселения беженцев ЕС эта сумма будет выделяться из европейских средств, выделенных на интеграцию этих лиц. Сейчас получатели убежища в самоуправлении получают одноразовое пособие для поселения (на взрослого оно составляет 204 евро, на ребенка -102 евро, несовершеннолетнему без сопровождения по достижении совершеннолетия полагаются 1122 евро).

Ежемесячно они получают пособие для первоочередных нужд (аренды жилья, оплаты коммунальных услуг, питания транспорта и проч.), 204 евро на человека до шести месяцев пребывания, с а с 7 до 12 месяцев – 102 евро. В семье из нескольких человек выплаты ниже. Детям школьного возраста дополнительно выплачивается пособие на приобретение школьных принадлежностей (57 евро) и ежемесячная компенсация в 60,8 евро для оплаты расходов дошкольного воспитания.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

Министр: повышение тарифа НДС на отопление - после реновации многоэтажек (4)

Поскольку правительство отказалось от планов...

Обвиненный в плагиате ректор КТУ уходит с должности (1)

Ректор Каунасского технологического университета...

Беженцам в Литве будут выплачивать дополнительную компенсацию - на аренду жилья (28)

Литовское правительство решило выделить еще одну...

Больное место на магистрали: как уменьшить заторы (4)

Не секрет, что на магистральной дороге...

Работавшим в загрязненном ртутью суде юристам должны возместить ущерб (1)

В среду Окружной суд Ширвинтского района решил...

TOP новостей

Правительство утвердило повышение минимальной зарплаты до 400 евро (70)

Минимальная месячная зарплата (ММЗ) в Литве со...

Президент о штрафе: цель Литвы - уменьшить финансовый и репутационный урон (63)

После того, как Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на 28 млн....

Экономист рассказал, сколько будут длиться "тучные годы" в Литве (91)

"Кризиса не будет", – заявил Мортен Хансен, заведующий...

Министр финансов Литвы: повышение табачного акциза - ради здоровья общества (17)

Предложение правительства Литвы продолжить в...

Рост потока авиапассажиров в Литве - один из наиболее заметных в ЕС (19)

Рост потока авиапассажиров в Литве в прошлом году был...