Как сообщило Министерство социальной защиты и труда, такая компенсация сократит финансовое бремя на период интеграции в самоуправлении.
"Размер предоставляемой сейчас помощи получателя убежища не достаточен для удовлетворения их первоочередных потребностей", - акцентирует министерство.
По подсчетам министерства, в течение 12-ти месяцев интеграционного периода в среднем одному человеку на компенсацию аренды жилья следует выплачивать 314 евро.
В рамках квоты переселения беженцев ЕС эта сумма будет выделяться из европейских средств, выделенных на интеграцию этих лиц. Сейчас получатели убежища в самоуправлении получают одноразовое пособие для поселения (на взрослого оно составляет 204 евро, на ребенка -102 евро, несовершеннолетнему без сопровождения по достижении совершеннолетия полагаются 1122 евро).
Ежемесячно они получают пособие для первоочередных нужд (аренды жилья, оплаты коммунальных услуг, питания транспорта и проч.), 204 евро на человека до шести месяцев пребывания, с а с 7 до 12 месяцев – 102 евро. В семье из нескольких человек выплаты ниже. Детям школьного возраста дополнительно выплачивается пособие на приобретение школьных принадлежностей (57 евро) и ежемесячная компенсация в 60,8 евро для оплаты расходов дошкольного воспитания.
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