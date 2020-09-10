Эдита Стрельчунайте рассказала, что была одной из тех рожениц, кому пришлось рожать в маске. "Это смешно, ведь перед родами делают тест на Covid-19, результат был отрицательный. На улицу выходить не разрешают. Так зачем нужны эти маски? Ведь и без маски рожать трудно, не хватает воздуха. Я считаю, что во время родов маска не нужна", – рассказала женщина, которая рожала в Алитусской больнице им. С.Кудирки.

"Перед родами я лежала в другом отделении, там разрешали к за кофе вниз ходить. А рожать пришлось в маске. Даже не сказали, что если будет тяжело дышать, могу снять. Я быстро родила, может, поэтому. Пробыла в родильном отделении до родов 3 часа и еще два после, маску снимала только, когда пила воду", – рассказала Эдита.

Другая женщина рассказала, что ей разрешали снимать маску, когда она оставалась в палате одна.

"Очень тяжело тужиться, когда вдыхала воздух через маску, казалось, сейчас потеряю сознание или задохнусь, я все пыталась снять маску, но мне говорили, чтобы надела... Хорошо, что все быстро закончилось, поэтому когда в родильном отделении осталась одна врач, мне разрешили снять маску. Персонал тоже был в масках и специальных костюмах. Я против масок во время родов. Это мучение! А когда не можешь нормально дышать, это еще ужаснее", – сказала собеседница.

Директор Вильнюсского роддома Корнелия Мачюлене сказала, что в их роддоме к этой рекомендации подходят либерально. "До родов все должны быть в масках, но если тест на Covid-19 отрицательный, во время потуг мы разрешаем снять маску. Только представьте, как тяжело тужиться в маске. Некоторые приходят в респираторах, тогда вообще тяжело дышать. Персонал в масках. Поэтому женщины могут себя чувствовать спокойно. Мы подходим к этому либерально. Я понимаю, что это тяжело. Правда, некоторые роженицы сами хотят быть в масках, но не выдерживают. Все зависит от желания. Если не хочет, не заставишь надеть маску", – сказала Мачюлене.

Заведующая акушерского отделения Сантаришкской клиники Виргиния Палютите сказала, что у них роженицы в масках находятся все время. "Когда роженица приезжает в больницу, ее и сопровождающее лицо проверяют на Covid-19. Если во время родов получаем отрицательный ответ, то разрешаем хотя бы с носа снять маску, чтобы было легче дышать. Но надо понимать - важно обеспечить безопасность. Вед не только женщина может быть источником заражения, ее может заразить и персонал. Несмотря на то, что персонал в масках, его же каждый день не проверяют", – сказала Палютите.

Исключения делают для больных астмой и другими болезнями дыхательных путей. "Тем женщинам, которые нормально настроены, маски рожать не мешают. Это все преувеличение. Однако, пока мы не получили результат теста на Covid-19, неужели сама роженица не боится на фоне всего, что происходит? Может ли она быть уверена в том, что без маски не заразит младенца? Ведь через плаценту этот вирус не передается", – сказала врач и заверила, что маска не может вызвать никаких осложнений во время родов.

Председатель ассоциации доул Лина Габриёлавичене с этим не согласна. По ее словам, маска - не мелочь. "Мне кажется, каждый может попытаться представить себе, что такое роды в маске, когда нужно нормальное количество кислорода как для роженицы, так и для младенца. Некоторые сравнивают роды с марафоном. Как раз в выходные в Вильнюсе пройдет марафон, попытайтесь бежать марафон в маске и в два раза дольше. Конечно, безопасность надо обеспечить, но наилучшее ли это решение?", – вопрошала Габриёлавичене.

Мало того, она призывает подумать о психологическом моменте. "Я согласна, не все женщины задыхаются в масках, но есть психологический момент. После такого опыта женщины могут не захотеть больше рожать. Иногда во время родов женщинам разрешают снять маску. Ко как вы себя чувствуете, когда этим процессом управляете не вы, а кто-то другой, разрешающий вам снять маску? Вам разрешают вдохнуть воздух...", – рассуждала доула.