Срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей продлевается до 10 дней. Соответствующий указ «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» Александр Лукашенко подписал 26 декабря.
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Согласно документу, на территории Бреста и Брестской области, Гродно и Гродненской области увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях в Беларусь иностранных граждан за счет пунктов пропуска, расположенных на железнодорожных вокзалах и в аэропортах.

Также устанавливается срок временного пребывания в туристических целях иностранцев на срок до 10 суток, расширяются территории для временного пребывания иностранных туристов.

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Так, для иностранных туристов парка «Августовский канал» будет разрешено пребывание на территории Гродно и всего Гродненского района, для посетителей Национального парка «Беловежская пуща» – на территории туристско-рекреационной зоны «Брест» (Брест, Брестский, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, Свислочский район Гродненской области).

При этом для посещения Августовского канала или туристско-рекреационной зоны «Брест» иностранцам необходимо иметь при себе действительный документ для выезда за границу и документ, предоставляющий право на индивидуальное или групповое посещение соответствующей территории. Предлагаемый порядок распространяется на граждан из 77 стран.

Документ принят для повышения эффективности использования объектов туристической инфраструктуры Брестской и Гродненской областей и дальнейшего развития трансграничного сотрудничества. Указ вступает в силу с 1 января следующего года.

По прогнозам, его реализация позволит увеличить туристический поток и экспорт туристических услуг на 30%.

В настоящее время установлен безвизовый порядок въезда и временного пребывания на срок до трех суток на территории Беловежской пущи и на срок до пяти суток – на территории Августовского канала и прилегающих к нему территориях.

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