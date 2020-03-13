Без электроэнергии в Литве остаются 90 тысяч домашних хозяйст

По данным на 12 часов, все еще сложным остается положение в Клайпедском районе, здесь без электроэнергии остаются почти 35 тыс. домашних хозяйств.

Основные неисправности связаны с массовым разрывом проводов, а в некоторых случаях нескольких проводов на одной линии.

Неисправности по всей Литве устраняют более 300 бригад ESO и подрядчиков, а только в Клайпедском регионе – 80.

В пятницу утром в Литве без электричества были 130 тыс. домашних хозяйств.