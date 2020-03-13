Без электроэнергии в Литве остаются 90 тысяч домашних хозяйст

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В полдень пятницы по причине сильного ветра в Литве без электроэнергии оставались более чем 90 тыс. домашних хозяйств, сообщила электрораспределительная компания Energijos skirstymo operatorius (ESO).
По данным на 12 часов, все еще сложным остается положение в Клайпедском районе, здесь без электроэнергии остаются почти 35 тыс. домашних хозяйств.
Основные неисправности связаны с массовым разрывом проводов, а в некоторых случаях нескольких проводов на одной линии.
Неисправности по всей Литве устраняют более 300 бригад ESO и подрядчиков, а только в Клайпедском регионе – 80.
В пятницу утром в Литве без электричества были 130 тыс. домашних хозяйств.
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