Беспрецедентное решение: министерство взяло на себя ответственность за насилие над подростками в детском центре

Участковый суд Вильнюсского региона утвердил мировое соглашение, по которому Министерство науки, образования и спорта обязалось выплатить двоим молодым людям (сейчас уже совершеннолетним) по 4000 евро в качестве возмещения морального ущерба за пережитое в детском доме насилие. Кроме того, министерство согласилось оплатить часть судебных издержек – интересы пострадавших представляли адвокаты, нанятые Центром по борьбе с торговлей и использованием людей.

"Впервые в истории страны учредитель ведомства, отвечавшего за присмотр за несовершеннолетними, признало, что не обеспечило безопасность находившихся под опекой и согласилось возместить моральный ущерб, – сказала глава Центра Кристина Мишинене. – На это потребовалось 7 лет. Все эти годы пострадавшим пришлось участвовать в нескончаемом марафоне судов, а нашему центру – искать деньги на адвоката. Сегодня мы рады тому, что министерство признало свою ответственность и понимаем, что если бы не беспрецедентное решение Верховного суда Литвы от 2019 года о том, что закрытый центр социализации детей находится в ответе за детей, которые в нем закрыты – то такое желание вряд ли появилось бы".

По ее словам, время покажет, "заставит ли это дело влиять на формирование деятельности подобных учреждений – покажет время".



Эта история произошла в сейчас уже не существующем детском центре социализации Širvėna в июле 2013 года. В этом центре находились дети с различными поведенческими расстройствами, их пребывание там было сродни пребыванию в тюрьме – там действовал жесткий порядок, но были и неписанные правила. Как на зоне – подростки разделены на касты и слабых пытались перевоспитывать своими способами.

Модестас Белановас, который считал себя "верхом" (на его счету уже было несколько судимостей) на глазах у других детей заставлял несовершеннолетних мальчиков вступать в половую связь, затем снимал это на видео – и даже хотел выложить видео в интернет.

Воспитатели на все эти "развлечения" смотрели сквозь пальцы, а в день экзекуции вообще дежурил лишь один воспитатель. При этом непонятно было, где он вообще находился.

Пострадавшие неоднократно утверждали, что вина лежит не только на Белановасе, но и на самом центре, который не обеспечил безопасность детей. Министерство долгое время вину не признавало. Ситуация изменилась только после того, как в 2019 году Верховный суд Литвы вынес свое решение, отметив в нем, что за безопасность детей в таких ведомствах отвечает их учредитель.

Белановас был осужден по этому делу на 3 года и 5 месяцев.