Беспрецедентное дело: в Литве впервые была осуждена женщина, родившая ребенка в нетрезвом состоянии

Женщина, родившая девочку, уверяла, что во время беременности она не пила, она напилась, когда поссорилась с другом. Проверить эту информацию было бы сложно.

Прокурор просила суд назначить женщине два года лишения свободы за нанесение серьезного вреда здоровью младенца. Суд постановил, что за решетку женщина пока не попадет. Однако ей придется изменить образ жизни, бросить пить, зарегистрироваться на Бирже труда.

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Суд объявил, что женщине назначен год лишения свободы с отсрочкой на 1,5 года. В эти 1,5 года она не должна употреблять алкоголь и должна заботиться о детях.

В прошлом году стало известно, что в Клайпеде привезенная из Тельшяй женщина родила младенца. В организме новорожденной девочки было 4 промилле алкоголя. Роженица была пьяна, у нее в организме было 2 промилле.

Delfi напоминает, что у женщины уже был один ребенок, но она его не воспитывала. В роддом ее привезли из Тельшяйского района. Сразу после родов женщина ребенком не интересовалась. Врачи сказали, что состояние самой женщины было непростым, но она ушла из больницы раньше положенного врачами срока.

Социальные работники уговорили женщину вернуться в больницу. Кроме того, женщина уже изменила свое мнение и выразила желание воспитывать новорожденную. Сейчас девочка растет у опекунов. Адвокат женщины сказал, что ее не за что наказывать, поскольку нерожденный ребенок с медицинской точки зрения не является человеком, субъектом. Однако суд этот аргумент не убедил.

Женщина свою вину не отрицала. Адвокат сказал, что пока не знает, будет ли обжалован приговор.