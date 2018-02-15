По данным центра, в сложной форме гриппом болеют около 50 000 человек,, возможна смерть свыше 20 человек, регистрируют больше 3 млн. визитов к врачам, ежегодно расходы стационаров превышают установленную норму только из-за гриппа на 20 млн. евро. А стоит иметь в виду и расходы на лечение дома, осложнения, вызванные гриппом и косвенные расходы, связанные с нетрудоспособностью.

В Литве уровень заболевания гриппом и ОРВИ по-прежнему растет. Из 60 мэрий страны эпидемия объявлена в 32.

На шестой неделе года (5-11 февраля 2018 г.) общий уровень заболевания гриппом и ОРВИ в Литве составлял 185,2 случая /10 000 жителей. В то же время в 2017 г. он составлял – 108,8 случаев/10 000.

Только на этой неделе до обеда в среду было выдано около 28 000 больничных. С 1 января – больше 513 000. Количество случаев заболевания гриппом и ОРВИ было высоким и в середине января (тогда за неделю выдали 40 000 больничных). В январе прошлого года за неделю в среднем выдавали по 36 000 больничных.

В таких условиях врачи рекомендуют избегать мест массового скопления людей и контакта с больными, если возможно не ходить на массовые мероприятия, а в случае болезни лечиться дома, не ходить в школу или на работу.

"Несмотря на угрожающую статистику, все еще ведутся дискуссии о том, надо ли делать прививки от гриппа, поскольку общество недооценивает риск и считает эту болезнь легкой. Да, вирус гриппа постоянно меняется, поэтому он непредсказуем. Однако даже самая казалось бы незначительная защита от этой опасной болезни - лучше никакой", – сказал директор центра Саулюс Чаплинскас.

Профессор напомнил, что все скончавшиеся от гриппа в Литве были непривиты, несмотря на то, что многие из них входили в группу риска и могли привиться бесплатно.

Центра информирует, что уже доказано, что вакцинация от гриппа снижает вероятность осложнений и смерти.

"Грипп – это болезнь, которой легко заразиться. Один больной может заразить четырех здоровых. Ежегодно гриппом болеют 5–10% взрослых и до трети всех детей, часто грипп приводит к серьезным осложнениям, – сказал Чаплинскас. – О гриппе мы говорим каждую зиму, но его часто путают с другими заболеваниями".