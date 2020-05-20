Мегелинскене сказала, что ситуация в Сантаришкес беспокоит. С 13 мая там зарегистрировано 8 случаев заболевания COVID-19 среди работников. 4 из них работают в центре инфекционных заболеваний, 3 в разных реанимациях, 1 в хирургии. В среду стало известно о том, что заболели 2 пациента Сантаришкской клиники.

"Сейчас мы пытаемся выяснить источник заражения. НЦОЗ известно о пациенте, который был госпитализирован 7 мая в хирургическое отделение, а 18 мая повторно обратился в приемное отделение, и у него диагностировали COVID 19. Пациенты и персонал этого отделения уже проверяют", - заметила Мегелинскене.

По данным представителя НЦОЗ, на данный момент коронавирус в Литве унес жизнь 60 человек.

"Больше всего случаев смерти в Клайпедском округе - 24, в Вильнюсском - 20", – сказала Мегелинскене.