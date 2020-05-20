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20 мая министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига и представитель Национального центра общественного здравоохранения Гинрета Мегелинскене представили новую информацию о борьбе с коронавирусом в стране. Представитель НЦОЗ сказала, что сейчас беспокойство вызывает Сантаришкская клиника.
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
© DELFI / Valdas Kopūstas

Мегелинскене сказала, что ситуация в Сантаришкес беспокоит. С 13 мая там зарегистрировано 8 случаев заболевания COVID-19 среди работников. 4 из них работают в центре инфекционных заболеваний, 3 в разных реанимациях, 1 в хирургии. В среду стало известно о том, что заболели 2 пациента Сантаришкской клиники.

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"Сейчас мы пытаемся выяснить источник заражения. НЦОЗ известно о пациенте, который был госпитализирован 7 мая в хирургическое отделение, а 18 мая повторно обратился в приемное отделение, и у него диагностировали COVID 19. Пациенты и персонал этого отделения уже проверяют", - заметила Мегелинскене.

По данным представителя НЦОЗ, на данный момент коронавирус в Литве унес жизнь 60 человек.

"Больше всего случаев смерти в Клайпедском округе - 24, в Вильнюсском - 20", – сказала Мегелинскене.

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