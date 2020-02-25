"Можно сказать, что Литва и готова, и нет. Насколько я слышу, есть дежурные в аэропортах, стараются защититься, чтобы больные не попали на территорию страны. Трудно сказать, насколько это эффективно. И я был в аэропорту, видел, что такой человек просто сидит за столом и все. Готовы ли мы к проникновению вируса иным путем? Думаю - нет", - сказал депутат.

По его словам, у врачей нет необходимых средств защиты, это представляет опасность как для пациентов, так и для врачей.

"По сути у врачей нет никаких средств защиты, мы видим, что и в Китае и в других странах среди заболевших есть врачи. Я думаю, тут министерство должно проявить больше усилий, чтобы защитить врачей, обеспечить их всем необходимым, информировать общество, чтобы оно было сознательнее.

Вы спросите любого семейного врача в поликлинике, есть ли у них средства защиты. Думаю, у большинства нет. Другой момент – если появится больной коронавирусом – есть ли у нас возможность изолировать его, поместить в карантин. Нужно гармоничное общение между ведомствами. Я сомневаюсь, что мы готовы, тем более, что эта болезнь очень сложная. Уже доказано, что заразиться можно не только путем непосредственного контакта, но и через экскременты. Переболевший человек не приобретает иммунитет или получает его на непродолжительное время. Я думаю, врачи в Литве не подготовлены, а общество плохо информировано", – считает Матулас.

"Медики одни не справятся, паники, может, и не будет, если сейчас активно используем две недели, которые есть до появления вируса в Литве. Нужно информировать общество и врачей, обеспечить их всем необходимым, чтобы защитить врачей", – заметил депутат.

"Обществу не хватает информации, люди не подготовлены, особенно в небольших городах. Им очень не хватает информации", - сказал Матулас.

Советник главы Минздрава Литвы Лина Бушинскайте сказала, что не видит повода для беспокойства.

"Минздрав неоднократно заявлял, что нет повода для беспокойства, Литва готова, больницы подготовлены, все необходимое у нас есть. Некоторые средства есть в учреждениях здравоохранения, другие - в госрезерве. Когда в Литве объявят чрезвычайное положение, мы надеемся, это будет сделано на этой неделе, то можно будет получить дополнительные средства безопасности, поэтому хочется пожелать и попросить депутатов не запугивать людей, не вводить их в заблуждение, не сеять панику, это сейчас меньше всего нужно",– сказала она и заметила, что не надо придавать большое значение тому, что в апреках не осталось медицинских масок.

"Что касается масок, хочу напомнить, о чем говорят специалисты - маски от заражения не спасут, они нужны больным людям, которые выходят из дома, чтобы не заразить других, если у них насморк или другое заболевание. Что касается защиты от инфекционных заболеваний, будь то грипп или коронавирус, то надо помнить об обычных мерах безопасности - мыть руки мылом, избегать мест массового скопления людей, прикрывать нос и рот при кашле или чихании", – сказала Бушинскайте.

На вопрос, точно ли ни у кого в Литве не диагностировали коронавирус, она ответила: "На данный момент ни в Каунасе, ни в Вильнюсе, ни в других городах, ни у кого коронавирус не установили. Просто обращается больше людей, люди паникуют, боятся, иногда боятся и семейные врачи, котоорые напрасно присылают пациентов в больницы. Мы хотим призвать врачей трезво оценивать симптомы".

Бушинскайте заметила, что небольшие районные больницы не знали бы, то делать, если бы к ним попал больной коронавирусом человек, они просто направили бы его в крупный центр.