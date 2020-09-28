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Департамент по делам нацменьшинств с целью обеспечить интеграцию в жизнь Литвы инициирует финансируемые государством курсы литовского языка.
Бесплатные курсы литовского языка: куда обращаться?
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Курсы предоставят возможность 150 людям бесплатно изучать литовский язык в Вильнюсе, Каунасе, Висагинасе и Шальчининкайском районе.

Продолжительность курсов – 56 академических часов. После окончания будет выдан сертификат общественного учреждения Арвидо шветимо ир мокимо центрас "Жиню гауса" (VšĮ Arvydo švietimo ir mokymo centras "Žinių gausa").

Регистрироваться можно до 1 октября 2020 г. по адресу:
VšĮ Arvydo švietimo ir mokymo centras "Žinių gausa"
Адрес Kalvarijų g. 2-5, Vilnius
Тел. (8 5) 2724182
Моб.тел. +370 640 12573, +370 699 11647
Эл. п. info@ziniugausa.lt

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