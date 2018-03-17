Максимальный пассажиропоток в БЖД наблюдался в последний рабочий день прошедшей недели 7 марта и в воскресенье 11 марта.
Наиболее востребованными у населения были поезда, курсирующие между Минском и такими областными центрами как Гомель, Брест и Витебск, удельный вес которых в перевозках поездами межрегиональных линий составил более 55%.
Почти 3 тысячи человек в праздничные дни совершили путешествие в столицу Литвы город Вильнюс. Всего в сообщении Беларусь—Литва—Беларусь железнодорожным транспортом в этот период перевезено около 6 тысяч человек.
Учитывая повышенный спрос населения на перевозки в сообщении с Украиной, были назначены поезда Минск—Львов—Минск, что позволило дополнительно перевезти более 1 тысячи пассажиров.
Прогнозируется, что пассажиропоток в Беларуси будет увеличиваться.
С 2013 года парк пассажирских вагонов сократился на 304 единицы, на 29 единиц сократилось количество моторвагонного подвижного состава, что вызывает определенные трудности в период организации массовых летних перевозок пассажиров.
"Белорусская железная дорога постоянно проводит работу по повышению эффективности пассажирского комплекса и улучшению качества оказываемых услуг. Важным приоритетом развития дороги является дальнейшее обновление подвижного состава. Парк подвижного состава за последние годы пополнили 18 электропоездов городских, региональных и межрегиональных линий и 13 дизель-поездов ДП1, ДП3", - отмечают в пресс-центре.
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