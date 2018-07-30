Принять участие в соревновании может каждый любитель путешествий на машине.

Идея проводить гонки по историческим местам появилась в соседней Беларуси более двух лет назад. Благодаря благотворительному проекту на карте страны заново появились места связанные с историей, в том числе, Великого Княжества Литовского.

В этом году организаторы решили перенести "24 часа историй без границ" в Литву. На интерактивной карте проекта уже собрано почти 100 исторических мест, которые должен посетить каждый участник пробега.

Соревнование по сложившейся традиции будет длиться сутки. Для участия нужен автомобиль и команда единомышленников, которые будет вместе заново открывать для себя историю родного края.

Дополнительным стимулом для путешествия в этом году будет и то, что в Литву для участия в соревновании приедут белорусские команды, которые уже набрались опыта в этом виде гонок у себя дома.

Принципы проведения соревнования среди путешественников предельно просты и понятны. На карте собраны пункты с разными баллами, которые будут зачисляться за посещение объекта. Баллы будут озвучены непосредственно перед стартом, чтобы усложнить задачу по планированию маршрута. Задача каждой команды собрать как можно больше баллов, но есть важный нюанс, за каждое нарушение правил дорожного движения будут начисляться штрафные очки.

Победитель получит не только памятный приз, но и денежное вознаграждение, на призовой фонд будет отчисляться 50% взносов участников соревнований. Взнос составляет 100 евро за команду.

Проект пройдет при поддержке Департамента туризма Литовской Республики, Министерства иностранных дел, Национального агентства по туризму Республики Беларусь и Белорусской автомобильной федерации, также в гонке примут участие команды журналистов и блогеров из Беларуси. Это важное условие, чтобы поделиться всеми впечатлениями с теми, кто не смог поехать сам, но рад будет увидеть все места глазами профессиональных журналистов.

Торжественный старт благотворительному проекту "24 часа историй без границ. Литва" будет дан в Вильнюсе 4 августа в 12.00. Завершится увлекательное приключение для всех путешественников ровно через сутки в любой точке Литвы.

Решайтесь принять участие в гонке, потому что белорусы собрали уже двадцать команд. Осталось только узнать, кто лучше знает историю Великого Княжества Литовского, в честном поединке.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно здесь.