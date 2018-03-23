В пятницу в литовском Сейме по этому поводу состоится конференция "Литва и Беларусь сто лет назад и сейчас".
В субботу будет открыта выставка фотографий, состоится праздничный концерт, в воскресенье почтут память деятелей Белорусской Народной Республики на кладбище Расу в Вильнюсе и в костеле Св. Варфоломея. Вечером того же дня в столичной ратуше состоится торжественный прием.
25 марта 1918 года Всебелорусский конгресс объявил об отделении Белорусской Народной Республики от России и о создании свободного и независимого государства. Оно просуществовало только до января 1919 года, когда страну оккупировали советские власти и создали Белорусскую ССР.
Как отмечается в пресс-релизе Белорусского дома прав человека им. Бориса Звозскова, в этом году впервые в новейшей белорусской истории власти той страны разрешили мероприятия, посвященные этой дате.
Программа:
23 марта
13:00 – 15:00 – Белорусско-литовская конференция «Lithuania and Belarus 100 years ago and now» в Сейме Литовской Республики. Вход по предварительной регистрации и приглашениям. Адрес: Gedimino pr. 53.
24 марта
17:00 – 17:30 – Праздничное шествие от улицы Тоторю до Ужуписа. Место сбора: (Totorių g. 20). Место окончания: (Užupio skveras, Krivių g.).
17.30- 18.30 Открытие таблички с белорусским названием улицы Полоцкой: Адрес: Polocko g.2
18:30 – 19:00 -- Photo exhibition “"80th anniversary of the BPR in Minsk, 1998"
20:00 – 22:00 – праздничный концерт при участии белорусской группы «PAWA». Адрес: Pylimo g. 21B (бар “Paviljonas”)
25 марта
10:30 –11:00 - Чествование памяти деятелей Белорусской Народной Республики на кладбище Расу. Адрес: Rasų g. 32
12-00 – 13-30 - Служба в память о деятелях Белорусской Народной Республики в костёле Св. Варфаламея. Адрес: Užupio g. 17
15:00 – 17:00 – Торжественный юбилейный приём в городской Ратуше при участии высоких гостей, концертом и праздничным фуршетом. Вход по предварительной регистрации и приглашениям. Адрес: Didžioji g. 31
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