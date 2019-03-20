Белорусы Литвы требуют появления родного языка на памятниках повстанцам 1863-1864 гг

Девять общественных организаций белорусов Литвы обратились к руководству страны с требованием сделать надписи на памятниках повстанцам 1863 г. и на белорусском языке. Об этом сообщил глава Общества белорусской культуры в Литве Александр Адамкович.
© A.Pliadžio nuotr.

"Мы благодарны власти Литвы, лицам, ответственным за перезахоронение останков участников восстания. Белорусы Литвы и белорусский народ во всём мире с большим беспокойством следит за ситуацией с перезахоронением участников восстания и почтением их памяти. Они, литовцы, белорусы, поляки вместе боролись с российскими царскими оккупантами, вместе отдали свои жизни (зачастую молодые), чтобы Литва, Беларусь, Польша были свободными государствами. ... Ответственных лиц мы просим надписи на их могилах сделать также и на белорусском языке - родном языке участников восстания, которые, жертвуя жизни на свободу наших народов, говорили и мечтали по-белорусски", - говорится в обращении.

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Останки повстанцев были обнаружены в 2017 году при проведении археологических раскопок на вильнюсской Замковой горе. Есть предположения, что останки принадлежат лидерам восстания 1863 года против Царской России Сигизмунду Сераковскому и Константину (Кастусю) Калиновскому.

Medalikėlis
Medalikėlis
© K.Stoškaus nuotr.

Останки последнего точно не идентифицированы, сейчас рассматривается возможность обращения за генетическим материалом к Беларуси, поскольку в Литве нет захоронений его родственников. Впрочем, недавно исследователи из Вильнюсского университета пришли к выводу, что среди находок есть и останки К.Калиновского, пишет TUT.BY.

Radiniai Gedimino kalne
Radiniai Gedimino kalne
© K.Stoškaus nuotr.

— По нашей грубой оценке, с точностью 95 процентов мы можем подтвердить, что одни из этих останков принадлежат Константину Калиновскому, — рассказал TUT.BY профессор кафедры анатомии, гистологии и антропологии Вильнюсского университета Римантас Янкаускас.

Останки участников восстания 1863–1864 гг., найденные на горе Гедиминаса, планируют осенью перезахоронить на Вильнюсском кладбище Расу, в центральной часовне. На могилах должны появиться соответствующие мемориальные надписи.

В марте 2019 г. стало известно о варианте оформления могил лишь на литовском и польском языках, сообщает белорусская служба Радио Свобода. Председатель Общества белорусской культуры в Литве Александр Адамкович считает, что главная из причин игнорирования белорусского языка - инертность официального Минска.

По словам общественного деятеля, во время недавнего собрания государственной комиссии с участием представителей правительств Литвы и Польши на большинстве надгробий надписи решили делать на литовском и польском языках, сделав исключение лишь для Кастуся Калиновского - на его могиле согласились дать информацию и по-белорусски.

В Литве и Беларуси начались кампании обращений в государственные органы Литвы с требованием добавить на памятник повстанцам 1863-1864 гг. надписей на белорусском языке.

Белорусы Литвы требуют появления родного языка на памятниках повстанцам 1863-1864 гг
© DELFI / Tomas Vinickas

К. Калиновский (1838 – 1864) – юрист, белорусский публицист, поэт, один из руководителей восстания 1863 года. Девятого февраля 1864 года был арестован, а 22 марта был повешен в Вильнюсе.

На 22-23 марта в Вильнюсе запланированы торжественные мероприятия, посвящённые 155-ой годовщине с дня смерти К.Калиновского.

22 марта в 10:30 колокола костёла Св. Иакова и Филиппа будут звонить 155 раз в честь К.Калиновского. После этого, на протяжении всего дня, в храме будут зачитывать имена повстанцев. В 19:00 участники торжественных мероприятий зажгут на площади Лукишкес 26 факелов.

23 марта в 13:45 желающие почтить память руководителя и участников восстания 1863-1864 гг. пройдут шествием от ул. Швянто Игното до Лукишкеской площади. В 16:00 в Литовском национальном музее начнётся круглый стол, посвящённый личности К. Калиновского и восстанию 1863-1864 гг. Завершает список мероприятий служба в костёле Св.Варфоломея в Ужуписе.

Организационный комитет торжественных мероприятий составили общественные организации "Вильнюсский белорусский музей им.И.Луцкевича", "Вильнюсский белорусский клуб "Сябрына"", "Общество белорусской культуры в Литве" и "Белорусская национальная память" (Варшава, Польша).

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