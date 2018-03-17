Представитель по связям с общественностью Криминальной службы литовской таможни Гедиминас Куликаускас подтвердил DELFI, что проверка действительно была проведена, а сейчас проводится расследование обстоятельств осмотра Н.Кошар.

Об инциденте Ника Кошар написала в социальной сети 16 марта. Ее история вызвала резонанс, ее постом в Facebook поделилось более 5 тыс. человек.

"Я летела из Перу со стыковкой в Амстердаме. Двое суток. До Вильнюса. В Вильнюсе должна была сесть на поезд, чтобы доехать до Минска - это самый удобный способ. У трапа меня ждали двое в штатском и штук пять таможенников. Взяли мой паспорт, переглянулись и сказали, мол, это она, — рассказала Кошар. — Отвели в сторону, сказали что надо кое-что выяснить. Спросили про какого-то Рауля или Пауля, летит ли он со мной. Я никого такого не знаю, так им и ответила".

Ника Кошар сообщила, что после этого её отправили на рентген, предварительно измерив давление.

"Мне ничего не объясняли, говорили на литовском. Просвечивали все, что можно. Я спросила, не нарушают ли мои права, облучая меня. Сказали, что если я хочу на поезд и таки доехать домой, то лучше делать, что они скажут, и не говорить лишнее. Паспорт забрали. После рентгена мурыжили два часа. Пить нельзя. Про есть - я молчу. В туалет тоже нельзя. Пришел доктор, посмотрел и ответил, что такими, как я, занимается полиция, а не доктора. Еще сколько то времени прошло и повели на эндоскопию. Следующий врач спросил: на что жалуетесь? Я ответила: "Я ни на что. А вот эти все люди думают, что я перевожу наркотики в себе". Он спросил: "А вы перевозите?" Я ответила, что нет. Тогда он сказал: "А если я найду? Мне сказали искать и я буду искать".

Это был акт каннибализма. Потому что доктор этот огромный. Руки мне держала сестра. И вот он вводил в меня эту трубку. Она где-то сантиметр толщиной. Он делал все очень грубо и жестко. Меня рвало, было тяжело дышать. Сердце стучало, руку свело судорогой. Когда все закончилось, сказал, что я рано плачу (я разрыдалась), и что мне предстоит еще осмотр прямой кишки и влагалища "по полной", как он выразился".

Н.Кошар пояснила, что после насильственной эндоскопии её отвели на МРТ. Позже полицейские, которые доставили её в клинику, сообщили, что у них закончился рабочий день.

"У меня в Минск уходил последний поезд в 19.10. У них закончился рабочий день. Они сказали: извините за доставленные неудобства, приезжайте еще".

Ника Кошар - журналист и писатель. В 2016 году она написала роман «Где живет счастье», в котором поделилась своими знаниями юнгианской психологии, мифологии и искусства путешествовать. Она также является автором проекта "Простая Магия", посвященного астрологии, Таро, архитепической психологии и арт-терапии.

После инцидента на таможне она обратилась к своим друзьям в социальной сети: "Коллеги и друзья, айнидхэлп. Мне нужна консультация толкового юриста-международника. В частности про нарушение гражданских прав в Евросоюзе".

Гедиминас Куликаускас, представитель Криминальной службы литовской таможни подтвердил, что осмотр Н.Кошар действительно имел место.

"Реагируя на информацию в социальных сетях о якобы неправомерном поведении сотрудников таможни во время осмотра гражданки Беларуси, мы информируем, что 15 марта указанное лицо действительно было проверено в аэропорту Вильнюса по подозрению в контрабанде наркотиков.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств и хода осмотра, а также - не было ли в ходе проверки лица нарушения процедуры, установленной в таких случаях. По завершении расследования мы немедленно сообщим вам о результатах", - говорится в комментарии Г. Куликаускаса, присланном в DELFI.

В МИД Беларуси утром 17 марта направили запрос литовской стороне с просьбой изучить обстоятельства дела и проинформировать о результатах, сообщает TUT.by.

"Сотрудники главного консульского управления МИД связались с девушкой через социальную сеть для уточнения обстоятельств произошедшего. На основании полученной информации мы утром 17 марта направили официальный запрос литовской стороне с просьбой изучить обстоятельства дела и проинформировать о результатах", — рассказал порталу официальный представитель МИД Беларуси Андрей Шупляк.