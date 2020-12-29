Об этом советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка сказал BNS спустя день после публикации информации о том, что банк Swedbank заморозил счета санатория в Литве.

Счета заморожены по причине принадлежности санатория к Главному хозяйственному управлению президентской администрации Беларуси, в отношении которого введены санкции ЕС. Сам санаторий действует как публичное учреждение.

"Государство А. Лукашенко стало мафиозным государством. Администрации президента принадлежит множество компаний, ресторанов, торговых центров, частных медицинских центров и даже санатории", – сказал BNS Ф. Вячорка.

"Эта организация оказалась в санкционном списке, а блокирование счетов является результатом мафиозной государственной структуры А. Лукашенко", – отметил он.

По его словам, для того, чтобы добиться изменений, необходимо "разрушить вертикаль власти А. Лукашенко".

"Мы боролись не только за свободные выборы, мы боролись против коррупции. Правда заключается в том, что этот санаторий является частью коррумпированной схемы", – сказал Ф. Вячорка.

Оппозиционный активист выразил надежду на то, что ведомства Евросоюза выявят и арестуют и другие счета, которые принадлежат представителями режима А. Лукашенко и находятся в списке санкций.

По данным Фонда социального страхования Литвы Sodra, в санатории Belorus работают 393 человека.

Министерство иностранных дел Литвы в данный момент выясняет, какую помощь можно предоставить гражданам Литвы, работающим в санатории.

Санкции ЕС в отношении белорусского режима были введены по причине репрессий против мирных демонстрантов. Управление по делам президента Беларуси было внесено в список санкций 17 декабря.

Глава санатория Илья Епифанов в понедельник заявил BNS, что банк Swedbank заморозил счета 18 декабря, а причина - санкции, введенные ЕС в отношении Беларуси.

В Беларуси уже пятый месяц подряд проходят протесты против результатов выборов президента, состоявшихся 9 августа, на них победителем объявил себя А. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают эти выборы сфальсифицированными.

Протестующие требуют отставки А. Лукашенко, освобождения политзаключенных и новых выборов.

Ф. Вячорка сказал, что в последнее время протесты перенеслись из центра в жилые районы, однако проводимое в феврале А. Лукашенко так называемое народное собрание может вновь вызвать массовые демонстрации в центрах городов.