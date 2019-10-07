Андрей Дынько принял участие в дискуссии, посвященной литовско-белорусским отношениям, которая проходила в столице Литвы. Ее организовали Форум диалога и сотрудничества имени Ежи Гедройца, литовский PEN клуб, национальная библиотека им. М.Мажвидаса и Фонд Леонидаса Донскиса.

По словам Дынько, весь нынешний год прошел под знаком желания со стороны Москвы углубить интеграцию. Кремль, как утверждает Дынько, хотел приурочить углубление интеграции к 20-летию подписания договора о создании так называемого союзного государства России и Беларуси. Причем, как отметил белорусский интеллектуал, эти вопросы ставились в ультимативной форме, но пока желание Москвы ни к чему конкретному не привело.

Дынько также отметил, что гражданское общество в Беларуси продолжает существовать и действует. "Возможно, условия не совсем подходящие. С другой стороны, когда они были подходящими? Если сравнить нынешнюю ситуацию с ситуацией в СССР, то сейчас у нас намного лучшие условия", – добавил Андрей Дынько.

Одной из основных тем дискуссии была атомная станция в Островце, которую, несмотря на возражения Литвы, почти построила и вскоре намеревается начать эксплуатировать белорусская сторона.

Андрей Дынько

"Александр Лукашенко связывает большие надежды с атомной станцией в Островце, даже если и не экономического плана, то четко политического. АЭС воспринимается как важный противовес для зависимости от России в поставках газа. Атомная энергетика помогла Украине выстоять в 2014 – 2015 годах", – рассказал Андрей Дынько. Он уверяет, что хотя АЭС в Островце строится на российские деньги и российскими специалистами, у Лукашенко есть надежды использовать станцию, чтобы сократить зависимость от России в области энергетики.

Отвечая на вопрос Витиса Юркониса, литовского политолога и модератора дискуссии о том, пытается ли руководство Беларуси дистанцироваться от проводимой Кремлям политики, Дынько заявил: "Я это наблюдаю – оно действительно происходит. Минск с самого 2014 года занял нейтральную позицию по отношению к Украине. Более того, Беларусь категорически не согласилась разместить на своей территории базу российской военной авиации". Важным фактором в нынешних белорусско-российских отношениях, по мнению эксперта из Беларуси, является также то, что не только сам Лукашенко, но и элита, на которую он опирается, воспринимает Российскую Федерацию как угрозу.

"Несколько лет назад российскому военному атташе пришлось покинуть Беларусь. Вы можете себе представить, что Литву покидает военный атташе США без всякой на то причины? Беларусь фактически выжила российского посла Бабича, который позволял себе слишком резкие высказывания по отношению к официальному Минску", – отметил Дынько. Главный редактор журнала "Наша история" указывает на, что нынешние отношения России и Беларуси напоминают отношения СССР и его восточноевропейских союзников во времена Варшавского договора.

"Тем не менее среди союзников были разные союзники. Если был очень бедный союзник как Болгария, то был и такой союзник, как Румыния. Отношения СССР с Румынией можно охарактеризовать так, что они были "заклятыми союзниками", – добавил Дынько. Стремление Минска держать дистанцию от России, по словам эксперта, проявляется как в отдельных военных решениях, так и экономической сфере. "Есть какие-то отдельные шаги, чтобы сохранить дистанцию и в области культуры. Если со стороны России не будет соответствующих шагов, то Беларусь к интеграции стремиться не будет", – резюмировал гость из Беларуси.

Очередным вопросом, на который Дынько во время встречи дал ответ: почему Россия нуждается в Беларуси и ради чего Россия готова платить большую цену, чтобы субсидировать белорусскую экономику?

"С одной стороны, и мы это увидели и в Крыму, и в Донбассе России очень важно чувствовать себя империей – это укрепляет ее самооценку. С другой стороны, я склонен считать, что Кремль думает рационально, так как время, которое требуется самолету, чтобы преодолеть расстояние от Орши до Москвы, очень и очень небольшое, поэтому в моем понимании Беларусь для России в военно-политическом смысле очень ценная территория", – рассуждал белорусский эксперт.

Андрей Дынько, Витис Юрконис

"Если бы Белоруссия взяла бы и просто ушла, Россия наверняка так просто этого бы не оставила. Мои оценки такие, что если бы сейчас была бы какая-то дестабилизация в Беларуси или Минск предоставил бы Москве повод, то у нас бы повторилось то, что было в Чехословакии в 1968 году. Лукашенко в характерной для себя манере заявил: если появится угроза нашему суверенитету, мы раздадим всем белорусам по автомату. Это было четко послание для Кремля", – добавил Дынько.

Очередным посланием Кремлю могут стать улучшающиеся белорусско-китайские отношения. Эксперт утверждает, что хотя присутствие Китая в Беларуси не особенно ощущается, но значительно большую роль играет военно-промышленно сотрудничество с китайскими партнерами. В рамках такого сотрудничества, по словам эксперта, появились реактивные системы залпового огня "Полонез".

Хотя отношения Беларуси и России полны противоречий и условностей, Дынько считает, что перезахоронение останков Кастуся Калиновского в Беларуси (белорусского национально героя и одного из руководителей восстания 1863 года, останки которого недавно были найдены в Литве) невозможно, пока на это не будет воли со стороны белорусских властей. Власти Беларуси, по его мнению, в свою очередь на это пойти не могут, так как это может вызвать нежелательную реакцию со стороны Москвы.

Одним из любопытных элементов дискуссии стал вопрос модератора Витиса Юркониса о том, что может сделать Литва, чтобы наладить диалог с Минском.

"Чтобы понимать Лукашенко, нужно понимать, что на самом деле он марксист, для него имеют значение деньги. Например, надо было бы предложить ему построить терминал сжиженного газа в Бутинге и провести от него к Островцу газопровод, предложить выгодные тарифы на транспорт нефти от Клайпеды до Беларуси и наконец согласиться покупать энергию с атомной станции в Островце", – поделился Дынько своей точкой зрения на то, каким образом Вильнюс мог бы наладить отношения с Минском.

"Если вам хочется на самом деле понять Лукашенко, попробуйте понять его как Сталина. Причем Сталина не в смысле его паранойи уничтожения физического противника, а то, как тот проводил свою политику. Лукашенко оценивает западных политиков так как это делал Сталин и знает, что они приходят и уходят. Он мыслит не только завтрашним днем и исключительно ошибочно думают те, кто считает, что он преследует сиюминутную выгоду", – продолжал рассуждать о белорусском президенте Андрей Дынько.

Следующим вопросом, который прозвучал был вопрос о преемнике президента Беларуси. По мнению Дынько, таким преемником если бы передача власти условно случилась завтра скорее всего стал бы Виктор Александрович (один из старших сыновей Александра Лукашенко – ред.), так как Коле (младший сын Александра Лукашенко – ред.) сейчас только 15 лет.

Более чем полуторачасовая дискуссия завершилась обсуждением вопроса о том, кому принадлежит наследство Великого Княжества Литовского и чей все-таки Вильнюс.

"Вильнюс – литовский. Если в нашем регионе начать что-либо делить, то Беларусь больше всего и потеряет. Чем больше Великого Княжества Литовского в Беларуси, тем меньше там Москвы и тем лучше для Литвы – подытожил результаты дискуссии Андрей Дынько.