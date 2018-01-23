"В их числе усиление сопредельными государствами охраны внешней границы ЕС в связи с сохраняющимся миграционным кризисом, а также повышением уровня террористической опасности в странах Западной Европы; сохранение высокого риска контрабандного перемещения в Беларусь оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных средств террора", отмечается в заявлении Лукашенко.
Приоритетными задачами органов пограничной службы определены предупреждение нелегального проникновения в Беларусь террористов, экстремистов, а также перемещения средств террора, экстремистской и иной преступной деятельности; недопущение нелегального перемещения в страну контрабандных грузов и иных товаров; борьба с нелегальной миграцией и наркотрафиком; наращивание инфраструктуры на границе и приграничной территории.
Для решения названных задач предусматривается совершенствование совместно с таможенными органами порядка пропуска через границу физических лиц и транспортных средств, совершенствование системы мониторинга обстановки, внедрение в деятельность органов пограничной службы новых технологий. В решении также учтены изменения в структуре территориальных органов пограничной службы, связанные с выставлением новых подразделений на украинском и прибалтийском направлениях.
Согласно официальным данным, эффективность охраны белорусской границы повышается, сообщает БЕЛТА. В 2017 году белорусские пограничники задержали около 600 нарушителей государственной границы (в 2016 году — 524). При этом незаконно пересечь государственную границу Беларуси в пунктах пропуска попытался 61 человек. Более 530 нарушителей пограничники задержали вне пунктов пропуска. В 2017 году пограничники выявили более 1300 случаев незаконного перемещения через границу и в тыловых районах страны материальных ценностей.
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