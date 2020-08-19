Беларусь - 11 день протестов: забастовки продолжаются, Лукашенко наступает, кто и как может помочь протестующим?

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