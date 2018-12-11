Литовский профсоюз работников системы образования сообщает, что на счет фонда бастующих перевели почти 17 000 евро.
"Мы благодарим, что вы поддерживаете и жертвуете для бастующих учителей. Сумму полученной помощи мы будем объявлять каждый день, а список спонсоров представим позже", - сказано на сайте профсоюза.
Министерство науки и образования информирует, что бастующим учителям зарплату платить не будут. В Трудовом кодексе указано, что зарплату бастующим не платят, поскольку на время забастовки не действуют обязательства обеих сторон - работнику не платят зарплату, но при этом он освобождается от выполнения всех своих обязательств.
Глава профсоюза Андрюс Навицкас сказал СМИ, что обычно зарплаты компенсирует профсоюз, но и правительство не должно оставаться равнодушным.
"После окончания забастовки учителя будут интенсивно работать с учениками, чтобы "нагнать" упущенное, поэтому хотя бы часть зарплаты они должны получить", - сказал Навицкас.
С января все желающие смогут перевести 1% подоходного налога на счет профсоюза. Об этой возможности на встрече с учителями говорил депутат Томас Томилинас.
Навицкас поблагодарил жителей Литвы, которые сейчас не только морально, но и материально поддерживают бастующих учителей.
До 9 декабря на счет фонда бастующих поступило 16 976,83 евро.
По предварительным данным министерства, 11 декабря будут бастовать около 70 (3,5%) учреждений системы образования: забастовку продолжают 60, к ним присоединятся 10, а забастовку прекратят 3 учреждения.
По предварительным данным, во вторник будут бастовать около 950 педагогов.
Всего в Литве 2000 общеобразовательных учреждений, в них работают около 45 000 педагогов.
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