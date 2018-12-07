Учитель начальной школы Эгле Навицкене бастует с 12 ноября. Бастует, поскольку не согласна с новым порядком оплаты труда. Случайно она выяснила, что во время забастовки она не застрахована.

"Я подключена к моей странице на сайте "Содры", вот я и заметила там уведомления, там сказано, что Калварийская гимназия уведомила, что у меня нет социального страхования. Я была в шоке. Я бастую с 12 ноября, и у меня нет социального страхования. У меня была травма, мне надо идти к врачам. Мы устали, нас не слышат, мы устали от того, что нас водят за нос", – сказала Навицкене.

В Калварийской гимназии по очереди бастуют 30 педагогов из 65. Все бастующие были уведомлены о том, что их социальное страхование не действует. 22 ноября, когда в Вильнюсе проходил съезд учителей, социального страхования были лишены все учителя гимназии, спецпедагоги, поскольку бастовали все.

"Это несмешно. Мы каждое утро получаем уведомления "Содры" о том, что на время забастовки мы лишены социального страхования. Иногда это уведомление за один день, иногда за несколько, это беспокоит и вызывает вопрос - законно ли это", – удивлялась психолог гимназии Вайва Дулинскене.

Согласно Трудовому кодексу, во время забастовки стаж и социальное страхование работников не останавливают. Директор гимназии Дияна Каваляускене сказала, что информацию о бастующих учителях передавать "Содре" ее обязала работник Мариямпольского филиала. А о том, что учителей лишили социального страхования, она узнала только от журналистов LRT.

Администрация гимназии обещает отозвать предоставленную "Содре" информацию. И по закону, должна будет заплатить налоги с минимальной зарплаты.

"Забастовка – это не прогул и не отпуск за свой счет, поэтому у работодателя нет права передавать информацию о работнике, как о незастрахованном", – сказал ВРИО директор "Содры" Ежи Мискис.

Бастующие учителя уверяют, что руководство Калварийской гимназии не может нормально насчитать зарплаты по новым правилам, несмотря на то, что им оказывали помощь представители Министерства науки и образования. До сих пор в школе половина учителей работает без трудовых соглашений.

Есть примеры, когда учитель при том же количестве часов, что и в прошлом году - 26, получает всего на 21 цент больше.

Директор гимназии 6 декабря пригласила бастующих на встречу. Она предложила им прекратить забастовку и заплатить им зарплаты из фонда гимназии. Учителя отказались – в пятницу забастовку продолжат 18 из них.