Вчера журналисты говорили с ней по телефону. Она радовалась, что по телефону еще может поддерживать связь с внешним миром. "Телевизор у нас отключили, второй вечер мы без интернета", - рассказала учитель.

В фейсбуке она каждый день рассказывает об обстановке в министерстве.

В фейсбуке вы писали, что чувствуете себя как в КПЗ.

Сейчас, когда мы знаем, что если покинем здание, нас не впустят назад, мы словно заключенные. Думаю, что после недельного пребывания в таких условиях нервы могут расшалиться.

Наверное люди, которые так делают, хотят нас сломить, разбалансировать, напугать и заставить отступить.

Хорошо, что пока не блокируют телефонную связь.

В прошлую среду, когда вы здесь остались, вы были готовы к такому сценарию?

Вы шутите? Никто этого не планировал. Мы просто приехали на заседание в парламент и в министерство, чтобы договориться о времени переговоров. Надеялись в тот же вечер уехать домой.

Значит, у вас ничего не было при себе?

В первые дни мы еще могли выходить. Так мы могли сменять друг друга, выйти развеяться, съездить к близким, сходить у них в душ. А сейчас нам сказали, что если выйдем, больше не войдем. Мы не можем принять участие ни в радио-, ни в телепередачах.

Где вы спите?

Хорошо, что еще в первый вечер люди принесли нам спальные мешки, есть несколько надувных матрасов. После ночи все убираем из коридора. Мы понимаем, что это учреждение, люди здесь работают.

Как вы питаетесь?

Второй вечер с тех пор как закрыли дверь в министерство, люди со всей Литвы везут еду: воду, кофе, соки, овощи, фрукты, горячую еду. Мы не знаем, не запретят ли это. Правила меняются каждый день.

Но силу против вас не применяли?

Пока нет. Но то, что нас приравнивают террористам и захватчикам дает повод для разных размышлений.

Собеседница заметила, что учителя забастовку пока прекращать не намерены, пока не удастся договориться о переговорах. Напомним, что учителя бастуют уже четвертую неделю. Д 28 ноября группа из 20 человек живет в здании министерства науки и образования.