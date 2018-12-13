На переговоры приехал не только Масюлис, но и лидеры других профсоюзов системы образования. Эти переговоры привлекли также внимание журналистов BBC – они также приехали на в министерство.

Перед заседанием лидер Литовского профсоюза работников системы образования Андрюс Навицкас сказал DELFI, что настроение у учителей – рождественское. На вопрос, надеется ли он, что сегодня будет принято решение, Навицкас ответил абстрактно: "Посмотрим. Уже сложно на что-то надеяться заранее. Посмотрим, что предложат и будем думать".

ВРИО министра науки и образования Масюлис сказал, что будет стремится к договоренности, но заметил, что подготовить документ сегодня не удастся, поскольку это долгий процесс, но хотят договориться о деталях договора. Кстати, рождественское настроение, о котором говорил Навицкас усилила депутат Аушра Малдейкене. Она подарила бастующим в министерстве учителям елку.

"Мы продолжаем работу, решаем вопросы, – сказал Масюлис. – Со всеми профсоюзами и другими участниками обсуждали вопрос совершенствования новой системы оплаты труда". По его словам, министерство выступило с рядом предложений.

"Мы договорились, что связанные стороны направят своих представителей в рабочую группу, – заметил он. – На этот раз беседа была более жаркой".

"Мы в такой ситуации, в какой находимся. Новая система уже действует", – сказал Масюлис.

Учителя сами представили поправки, которые должны улучшить эту систему.

А возможно ли соглашение, которое удовлетворит обе стороны? "Возможно сделать так, чтобы учителя хотя бы отчасти были довольны. Я думаю, возможно и больше. Деньги и приведение в порядок системы - разные вещи", – сказал Масюлис.

Навицкас после совещания сказал СМИ, что "рад, что дело продвигается".

"Министр согласен работать интенсивнее, чтобы быстрее достичь соглашения. На встрече и сегодня после обеда будем работать, если потребуется, будем работать каждый день", – сказал Навицкас.

Будет ли прекращена забастовка? "Условие простое – договор", – сказал Навицкас. По его словам, нужно договориться по требованиям бастующих учителей.

Он заметил, что вопрос прекращения забастовки будут решать на следующей неделе, когда появятся предложения правительства.

Навицкас сказал, что учителя останутся в министерстве, правда, прибавил, что больше всего хотелось бы встретить Сочельник дома.

Предыдущая встреча в министерстве состоялась 11 декабря. После нее профсоюз сообщил, что соглашение достигнуто не было.

"Только договорились, что система оплаты труда учителей должна быть более ясной и простой", – было сказано в пресс-релизе. По словам профсоюзов, бастующие в министерстве учителя все еще надеются на создание обещанной правительством рабочей группы, которая будет работать над долгосрочной стратегией повышения зарплат учителей.

Учителя дежурят в министерстве с 28 ноября и говорят, что если потребуется, останутся там до Рождества.

12 декабря министерство сообщило, что бастуют 55 школ, 53 продолжают забастовку, к ним присоединились 2 новые, 12 прекратили забастовку 12. В 25-ти школах бастуют 1–3 учителя.

Всего бастуют 500 учителей (5 декабря бастовали 1385 учителей).

Забастовка коснулась 16 000 учеников.