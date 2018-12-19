Лидер Литовского профсоюза работников системы образования Андрюс Навицкас сказал, что на протяжении 3 недель учителя общались с работниками министерства, представляли интересы бастующих учителей в переговорах с правительством и работниками министерства.

"Учителя многого достигли, много сделал и спасибо им за это. Мы заставили править ошибки новой модели оплаты труда учителей, после коррекции структуры оплаты появится больше часов на подготовку к урокам. Тут нет победителей и побежденных, мы просто делали, что могли. Спасибо учителям, которые осмелились бастовать", - сказал Навицкас.

По его словам, в праздники бастовать не стоит, а дальше, будут смотреть. "Мы рады, что учителя способствовали началу дискуссии об условиях труда работников государственного сектора", - сказал 18 декабря Навицкас.

По его словам, за 21 день (столько длились дискуссии) люди познакомились друг с другом, учителя и работники министерства сдружились и стали хорошими знакомыми.

"Насколько мы слышали, учителей проводят из министерства пирогами", - сказал Навицкас, прибавив, что для учителей жизнь в министерстве не была чем-то необычным. Они ездят с детьми на экскурсии, участвуют в Празднике песни, там тоже не всегда приходится жить в гостиницах.

Напомним, что забастовка учителей длилась с 12 ноября, максимально бастовали 1500 учителей.

По данным министерства, 18 декабря в забастовке участвовали уже только 32 школы (1,6%) и около 200 педагогов.

19 декабря утром профсоюз распространил письмо, в котором объявил о прекращении забастовки с 21 декабря.