Напомним, что 21 января утром Ясайтиса доставили в комиссариат. Он был нетрезвым - 0,94 промилле. Полицию вызвала его супруга Оксана Пикуль-Ясайтене. Она сказала, что супруг нецензурно выражался в ее адрес и больно схватил за руку.
По сведениям DELFI, полицейские хотели, как обычно делают в таких случаях, закрыть Ясайтиса в КПЗ, однако в Вильнюсе не оказалось подходящих условий для его заключения - все кровати были слишком маленькими.
Рост баскетболиста 2,01 м. Поэтому баскетболиста привезли назад в комиссариат. Так и не удалось решить вопрос, куда его девать, поэтому после обеда Ясайтиса отпустили домой.
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