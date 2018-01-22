Известному литовскому баскетболисту Симасу Ясайтису, которого в минувшее воскресенье доставили в комиссариат по подозрению в насилии над супругой, удалось избежать временного ареста. Обстоятельства принятия такого решения были курьезными.
Simas Jasaitis
© DELFI / Tomas Vinickas

Напомним, что 21 января утром Ясайтиса доставили в комиссариат. Он был нетрезвым - 0,94 промилле. Полицию вызвала его супруга Оксана Пикуль-Ясайтене. Она сказала, что супруг нецензурно выражался в ее адрес и больно схватил за руку.

По сведениям DELFI, полицейские хотели, как обычно делают в таких случаях, закрыть Ясайтиса в КПЗ, однако в Вильнюсе не оказалось подходящих условий для его заключения - все кровати были слишком маленькими.

Рост баскетболиста 2,01 м. Поэтому баскетболиста привезли назад в комиссариат. Так и не удалось решить вопрос, куда его девать, поэтому после обеда Ясайтиса отпустили домой.

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