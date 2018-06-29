"Как вы думаете, где находится гора Гедиминаса?" - задал провокационный вопрос директор музея Дворца правителей Видас Долинскас во время экскурсии по новой части музея.

Он пояснил, что башня на горе, которую мы называем башней Гедиминаса, на самом деле была построена во время правления Витаутаса.

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На замечание журналистов, так на какой же тогда горе выл железный волк, Долинскас сказал, что он должен был выть на пустой горе и, возможно, это было не на этой.

Существует и настоящая башня Гедиминаса. Ее основание – фрагменты полуподвала можно увидеть в новой части Дворца правителей, которую откроют 6 июля этого года.

По словам Долинскаса, первая – круглая, небольшая башня появилась в конце XIII в. Затем Гедиминас расширил и перестроил ее, поскольку появилось огнестрельное оружие.

В новой экспозиции, кроме прочего, можно увидеть и княжескую опочивальню. Это реконструированное типичное помещение. В нем стоит барочная кровать с балдахином.

По его словам, есть много фактов, подтверждавших то, что там находилась опочивальня. Из исторических источников известно, что именно в западном корпусе находилась княжеская опочивальня. Еще известно, что за дверцей была башенка – уборная.

В этой опочивальне могли спать три князя - Сигизмунд Ваза, Владислав Ваза и Ян Казимир Ваза."Но надо иметь в виду, что князь путешествовал, особенно, если иметь в виду отношения с Польшей, понятно, что здесь экспонируется идеальная модель, с каждым приездом владыки опочивальня могла менять свой вид", – сказал Долинскас.

По его словам, известно, что после принятия христианства, литовские князья любили читать книги. Сначала необязательно их читали сами, им их читали, но они подбирали книги, коллекционировали их. Это касается Витаутаса, Ягелло, Александра Ягеллончика, а потом и других – Ваз, особенно Сигизмунда Августа, который собрал одну из богатейших библиотек во всей Европе.

Поэтому в музее представлена и библиотека, где надеются показывать особенно ценный экспонат – книгу из коллекции Сигизмунда Августа. Ее хотят купить на пожертвования.

"В Литве, это, вероятно, будет всего 13-я книга из его коллекции, поскольку его сестра не выполнила волю брата и не подарила книги Вильнюсскому университету. Поэтому в Литве его книг немного", – сказал Долинскас.

Кроме прочего, посетители Дворца правителей смогут посетить садик Боны Сфорцы, во дворце откроется кафе.