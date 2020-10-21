В мире преобладают две группы – фаталисты и хорошие граждане (по 22%), в Литве хороших граждан меньше среднего (16%), а фаталист - каждый третий (34%).
"У нас в стране больше фаталистов, им свойственно желание сохранить здравый ум и не утратить чувство реальности.
Фаталисты не равнодушны, они не игнорируют происходящее, однако они стараются отсеять избыточную информацию, умеренно соблюдают правила гигиены и требования безопасности, однако не перегибают и не чувствуют особой озабоченности в связи с ситуацией.
Для них важно соблюдение баланса во всем, им не нравятся избыточные требования и контроль", – сказала глава Kantar Скайсте Варнене.
По ее словам, доминирование этого сегмента в Литве может быть обусловлено и тем, что Литве удалось успешно обуздать первую волну, но с финансовой стороны было беспокойство в связи с тем, как эти ограничения скажутся на доходах.
"Мы это видели по предыдущим исследованиям, жители больше думали о финансах, чем о здоровье. Кроме того, нельзя сказать, что люди расслабились и махнули рукой на здравоохранение и безопасность. 46% участников опроса сказали, что они не готовы вернуться к прежней жизни и привычкам даже после пандемии", – сказала Варнене.
Тех, кто по-настоящему обеспокоен, в Литве немного – около 8%, и это в основном молодежь. Люди из этой группы требовательны к властям, они считают, что делают слишком мало, они напуганы.
"Беспокойство молодежи, возможно связано с тем, что они больше времени проводят в социальных сетях и интернете, поэтому постоянно окружены информационным полем, а, по словам психологов, это повышает беспокойство. Люди старшего возраста, кажется, должны бояться больше всего, а на деле наоборот – они относятся к эпидемии философски, берегут себя, соблюдают правила больше других, но именно им свойственна позиция "что будет, то будет", – заметила эксперт.
Немного больше людей попадает в группу расстроенных мечтателей (1/10) – они немного переживают за свое здоровье и финансы, но верят, что все пойдет на лад и устаканится.
Вторая яркая группа в Литве – жители, которые стараются от всего отмежеваться. Они не видят причины для тревог.
"К этой группе относится 18% жителей нашей страны, чуть больше среднего в мире. Возможно, это последствие избытка информации о вирусе, полгода эта тема доминировала в СМИ, но сильного всплеска болезни удалось избежать. Также люди устали бояться, находиться в постоянном состоянии готовности сложно", – сказала Варнене.
Литву на фоне мировых тенденций выделяет небольшое количество "хороших граждан".
"Люди из этой группы тщательно соблюдают все требования безопасности. Они надеются, что и другие будут делать также. Они все жестко контролируют в надежде, что система здравоохранения справится с вызовами. Они эмоционально стабильны, не испытывают сильного беспокойства. Они следят за новостями о COVID-19, но не паникуют", – сказала Варнене.
Компания Kantar проводит исследование Барометр COVID-19 в более чем 50 странах мира. В Литве последнее исследование проводили в августе. По интернету опросили больше 600 жителей.
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