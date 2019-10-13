Банк SEB ошибочно списал деньги нескольким сотням клиентов

По словам Евы Кульвинскайте, руководителя отдела коммуникаций банка SEB, некоторые клиенты, которые проводили операции в банке в определенный день июля, столкнулись с повторным списанием средств в воскресенье.

"Сегодня утром произошла техническая ошибка, она была исправлена ИТ-специалистами, и деньги будут возвращены людям автоматически, без каких-либо действий", - сказала Е. Кульвинскайте BNS.

По ее словам, количество ложных транзакций достигает нескольких тысяч, но ситуация затрагивает несколько сотен человек, поскольку некоторые из них совершили более одного платежа.

По словам Е. Кульвинскайте, в день обычно выполняется несколько сотен транзакций.

Новостной портал lrt.lt первым объявил об этом.