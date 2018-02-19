Балтрунас провел в СИЗО 4 месяца. Адвокат подозреваемого Роландас Тилиндис сказал DELFI, что полицейские сами доставят его подзащитного домой. Также ему назначена мера пресечения – система электронного слежения (электронный браслет на ногу).
"Ему придется освоиться с этим, разобраться, что он может делать, чего не может", - сказал адвокат.
Вильнюсский участковый суд не удовлетворил просьбу прокуроров и не продлил срок ареста Балтрунаса. Прокуратура обжаловала это решение, но 15 февраля Вильнюсский окружной суд не удовлетворил жалобу прокуроров.
Полиция пока не знает как и где был убит Килкус, поскольку в обвинениях Балтрунасу не были указаны конкретные обстоятельства убийства. Основным подозреваемым прокуроры до сих пор считают Балтрунаса.
Обвинения также предъявлены супруге Балтрунаса Дайве Балтрунене и двум членам байкерского клуба Vorai MC – Дарюсу Матусявичюсу и Казимерасу Якасу. Матусявичюс на допросе признал, что Балтрунас просил его уничтожить мотоцикл Килкуса Harley Davidson. Однако он этого не сделал, а оставил мотоцикл в лесу Варенского района. Почему - неясно.
Байкер Килкус пропал 15 октября 2017 года, около 17 ч. Он уехал из дома в Вильнюсе на Harley Davidson. Известно, что он говорил по телефону с Балтрунасом, а потом поехал на встречу с ним в Тракай. Что было потом, неясно. Телефон Килкуса был найден в Вильнюсе.
Полиция не раз прочесывала леса Тракайского района, около Ауктадвариса, где жил Балтрунас.
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