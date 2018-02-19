19 февраля подозреваемого в убийстве байкера Айвараса Килкуса Лауринаса Балтрунаса освободили из-под ареста. Из Лукишкского СИЗО полиция доставила байкера прямо домой.

Балтрунас провел в СИЗО 4 месяца. Адвокат подозреваемого Роландас Тилиндис сказал DELFI, что полицейские сами доставят его подзащитного домой. Также ему назначена мера пресечения – система электронного слежения (электронный браслет на ногу).

"Ему придется освоиться с этим, разобраться, что он может делать, чего не может", - сказал адвокат.

Вильнюсский участковый суд не удовлетворил просьбу прокуроров и не продлил срок ареста Балтрунаса. Прокуратура обжаловала это решение, но 15 февраля Вильнюсский окружной суд не удовлетворил жалобу прокуроров.

Статьи по теме:
Прокуроры делают все возможное, чтобы оставить под арестом подозреваемого в убийстве байкера  (4)
Подозреваемого в убийстве байкера суд отпускает из-под стражи  (6)

Полиция пока не знает как и где был убит Килкус, поскольку в обвинениях Балтрунасу не были указаны конкретные обстоятельства убийства. Основным подозреваемым прокуроры до сих пор считают Балтрунаса.

Обвинения также предъявлены супруге Балтрунаса Дайве Балтрунене и двум членам байкерского клуба Vorai MC – Дарюсу Матусявичюсу и Казимерасу Якасу. Матусявичюс на допросе признал, что Балтрунас просил его уничтожить мотоцикл Килкуса Harley Davidson. Однако он этого не сделал, а оставил мотоцикл в лесу Варенского района. Почему - неясно.

Байкер Килкус пропал 15 октября 2017 года, около 17 ч. Он уехал из дома в Вильнюсе на Harley Davidson. Известно, что он говорил по телефону с Балтрунасом, а потом поехал на встречу с ним в Тракай. Что было потом, неясно. Телефон Килкуса был найден в Вильнюсе.

Полиция не раз прочесывала леса Тракайского района, около Ауктадвариса, где жил Балтрунас.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В деле об убийстве байкера новый поворот: задержана супруга подозреваемого

15 декабря после обеда в Вильнюсе полиция задержала...

В деле об исчезновении байкера - новый поворот (3)

Расследование, связанное с исчезновением байкера...

Пропавшего Айвараса Килкуса ищут в Чертовой яме (8)

Полиция все еще ищет пропавшего почти месяц назад...

Возобновлены поиски пропавшего байкера – на этот раз у Чертовой ямы (4)

После перерыва полиция возобновила поиск пропавшего 15...

Глава полиции Вильнюсского округа: мы еще надеемся, что он жив (4)

В Главном комиссариате полиции Вильнюсского округа 20...

Близкие пропавшего байкера и полиция прочесывают окрестности Аукштадвариса

Близкие пропавшего байкера Айвараса Килкуса начали...

Общество

В Сейме Литвы собраны подписи в поддержку недоверия контролёру по академической этике (1)

В Cейме Литвы собраны подписи за рассмотрение вопроса о...

В Литве эпидемия гриппа идет на спад (2)

В Литве фиксируют спад уровня заболеваемости гриппом...

В Литву доставят тело погибшего в Киргизии альпиниста (3)

Тело упавшего со скалы в Киргизии литовского...

Балтрунаса домой доставили полицейские (1)

19 февраля подозреваемого в убийстве байкера Айвараса...

Религиозным общинам Литвы выделят свыше миллиона евро Православные получат чуть больше 60 тысяч евро (5)

Министерство финансов предлагает выделить...

TOP новостей

В Литве эпидемия гриппа идет на спад (2)

В Литве фиксируют спад уровня заболеваемости гриппом...

Минздрав Литвы намерен в корне изменить торговлю лекарствами (24)

Хотели бы вы, чтобы лекарства , например,...

После соседского президента - ожидания перелома в отношениях Литвы и Польши (12)

После трехдневного визита польского президента Анджея...

Денег у литовцев всегда было меньше, чем у западноевропейцев (174)

Сегодня жители Литвы больше всего беспокоятся из-за...

Почему не слышно голоса президента Грибаускайте (33)

За год до конца срока полномочий президент Литвы Даля...