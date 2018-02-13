Минувшие весна, лето и осень удивили климатологов обилием осадков. Таких обильных осадков в Литве давно уже не наблюдалось, наводнения мешали жизни горожан и сельчан. Летом море также подмыло палангский пляж, пришлось защищать пляжные кафе.

Сегодня море продолжает демонстрировать свою силу: мэрия сообщает о том, что воды моря разрушают насыпь от пирса до реки Раже. Эта насыпь защищает пляж от волн.

Эколог Палангской мэрии Реда Кайрене рассказала GRYNAS.lt, что положение прибрежной части севернее пирса сложное. Море не только смыло часть пляжа, но и стало подмывать защитную насыпь, формируются обрывы. Денег на работы по спасению пляжа не выделили, поэтому в Министерстве охраны окружающей среды состоялось специальное заседание. На нем вице-министр Мартинас Норбутас сказал, что беспокоится не стоит, деньги найдут.

Ученых такие новости не удивляют. Представитель Центра исследования природы Гинтаутас Жилинскас сказал, что такое разрушение насыпи обусловлено тем, что в этой части побережья не хватает песка и с ноября 2017 г. до сих пор наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Почти все время дул сильный ветер, который поднимал волны, а вода затапливала почти весь берег, поэтому насыпь и разрушалась. Он заметил, что эта часть пляжа давно представляет проблему. И ее пытаются решать и заграждениями в виде камней и завозом песка (каменные преграды мешают проникновению песка на пляж).

Специалист Литовской гидрометеорологической службы Александрас Каютис сказал GRYNAS.lt, что сейчас наблюдается повышение уровня воды в Балтийском море - на 29 см, поэтому прогнозировать, что будет дальше пока сложно.

На данный момент рассматривают возможность завоза песка в эту часть пляжа из Швянтойского порта.