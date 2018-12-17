Премьеры стран Балтии договорились в Вильнюсе сохранить единый часовой пояс после того, как Евросоюз (ЕС) откажется от перевода часов, сообщил в понедельник премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы с коллегами договорились сохранить единый часовой пояс для стран Балтии и в будущем", - сказал С. Сквярнялис журналистам после встречи с премьером.

И все же премьеры пока не сообщают, какое может быть выбрано единое время - летнее или зимнее.

Премьер Эстонии Юри Ратас сказал, что его страна хотела бы договориться о едином часовом поясе и с Финляндией.

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"Нашему интересу отвечало бы и то, чтобы и Финляндия выбрала такой же режим, но это еще не было достигнуто", - сказал Ю. Ратас.

В ЕС согласны, что от перевода часов можно было бы отказаться с 2021 года, хотя Еврокомиссия предложила сделать это раньше.

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