"Мы с коллегами договорились сохранить единый часовой пояс для стран Балтии и в будущем", - сказал С. Сквярнялис журналистам после встречи с премьером.
И все же премьеры пока не сообщают, какое может быть выбрано единое время - летнее или зимнее.
Премьер Эстонии Юри Ратас сказал, что его страна хотела бы договориться о едином часовом поясе и с Финляндией.
"Нашему интересу отвечало бы и то, чтобы и Финляндия выбрала такой же режим, но это еще не было достигнуто", - сказал Ю. Ратас.
В ЕС согласны, что от перевода часов можно было бы отказаться с 2021 года, хотя Еврокомиссия предложила сделать это раньше.
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