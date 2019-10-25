Бабье лето уходит из Литвы, на следующей неделе прогнозируют мокрый снег

Заведующая отделом метеопрогнозов Литовской гидрометеорологической службы Вида Ралене сказала DELFI, что по имеющимся данным, на следующей неделе в некоторых районах Литвы прогнозируют мокрый снег.
"В ночь с четверга на пятницу, 1 ноября, возможен мокрый снег, особенно на возвышенностях. Утром и днем облака уже должны уйти из Литвы, осадков не будет. Вторая половина 1 ноября и 2 ноября ожидаются без осадков. Потом придет новый циклон, есть вероятность, что в воскресенье снова пойдут смешанные осадки", – сказала Ралене.
По ее словам, это могут быть не отдельные снежинки, возможно снегом укроет землю, поскольку на следующей неделе будет намного прохладнее, чем на этой.
Снег в конце октября и в начале ноября для Литвы - не новость.
"По имеющимся данным, в Аукштайтии и в Восточной Литве первый снег выпадает примерно 24 октября. А 1-2 ноября чаще всего снег может идти на большей части страны. Позже всего осадки выпадают на западе, на взморье и в Дзукии - 7–10 ноября", – сказала Ралене.
Синоптик Тадас Кантаутас заметил, что с каждым днем будет становиться все прохладнее.
"В субботу еще будет тепло – 13-18 градусов, будет солнечно. В воскресенье облачность снизится, станет прохладнее – 11-16 градусов", – заметил он.
В понедельник станет еще холоднее.
"Со второй половины воскресенья похолодает, а в понедельник холод охватит всю страну. Днем будет всего 7-12 градусов. Во вторник и среду также будет холодно. По ночам чуть выше нуля, а в ночь на среду уже возможны заморозки, днем будет всего 5-10 градусов тепла", – сказал Кантаутас.
По словам синоптика, в понедельник уже возможны дожди, но кратковременные и несильные.
"Потом осадков станет меньше, со вторника они пройдут лишь местами, а в среду осадков вообще не будет", – сказал Кантаутас.
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