Создатель "Холма свободы" сказал, что на минувшей неделе представил Вильнюсской мэрии предварительное предложение, кроме того, ведутся переговоры о встрече с представителями Департамента культурного наследия.
"По сути много не меняли – эксперты высказали замечания, которые надо было учесть, что мы и сделали. Скажем, акцентировалась проблема безопасности, так же в первоначальном варианте не было обязательного символа государства: в измененном проекте мы предлагаем оставить исторический флаг, который и сейчас есть над площадью, но перенести его из центральной части, т.е. от места, где прежде стоял памятник Ленину, на северо-запад, чтобы завершить децентрализацию и десоветизацию площади. Решены вопросы безопасности", – сказал Лабашаускас.
По его словам, эксперты акцентировали, что исчезает центральная урбанистическая ось – в усовершенствованном проекте сформирована небольшая роща из местных деревьев, которая "символически объединяет пространство между мемориалом в память о жертвах восстания 1863 года и холмом".
"Будем ждать, пока больше ничего сделать не можем", – сказал художник.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал BNS, что видел новый макет и подчеркнул, что это не окончательный вариант, автору еще придется поработать над ним.
"Я вижу, что направление хорошее, учли замечания оценочной комиссии, часть замечаний сделал и я. Направление хорошее, но каким будет конечный результат – желаю удачи, еще много надо сделать. Надо поработать, чтобы появился этот вариант – мэрия работает со своей стороны, художникам придется поработать с их стороны", – оценил перемены Шимашюс.
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