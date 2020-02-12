Название "Балтийского пути" дано автостраде от Вильнюса по Панявежиса (с 9 по 132 километры), а также отрезку дороги Панявежис-Пасвалис-Рига до латвийской границы (с 4,6 по 66 километры).

"Название дорог Балтийским путем - это осмысленное празднование важного для Литовского государства и исключительного события в истории страны" – заявил на заседании Кабмина министр транспорта Ярослав Наркевич.

Ранее вице-министр транспорта Владислав Кондратович сообщал BNS, что аналогичное предложение об увековечении Балтийского пути будет выдвинуто и Латвии с Эстонией.

В среду Я. Наркевич сказал, что намерен уже в субботу обсудить этот вопрос с латвийским коллегой.

Акция "Балтийский путь" состоялась 23 августа 1989 года по случаю 50-летия со дня подписания Советским Союзом и нацистской Германией в 1939 году пакта, приведшего к оккупации стран Балтии.

Более 30 лет назад два миллиона литовцев, латышей и эстонцев объединились, чтобы выразить своё желание восстановить независимость от Советского Союза.

Балтийский путь стал символом ненасильственного сопротивления. В 2004 году в живую цепь выстроились жители Тайваня, протестующие против военных угроз Китая, а в 2013 году такую акцию повторили каталонцы, стремящиеся отделиться от Испании. В прошлом году тысячи человек выстроились в живую 40-километровую цепь в Гонконге, где местные жители протестуют против вмешательства Китая.